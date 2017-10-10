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09:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученые: красноярцы перепутали НЛО с дымовым кольцом из трубы

Фотографии с неизвестным объектом напугали горожан.

Ученые Института физики СО РАН опровергли информацию о появлении над Красноярском НЛО (неопознанного летающего объекта). Фотографии, на которых запечатлено необычное кольцо, появились в Сети на прошлой неделе и напугали горожан.

Изучив снимки, специалисты отметили, что странный объект мог появиться из-за работы котельной. По словам ученых, кольцо образовалось из дыма от топочного мазута.

«Случаются такие события крайне редко. Многие котельные используют топочный мазут для того, чтобы начать горение. Я считаю, что именно это послужило выбросом продуктов горения с сажей через трубу. Иной раз при запуске автомобиля при не режимной работе двигателя из выхлопной трубы вылетают кольца. Так что это естественная форма», — цитирует «Авторитетное радио» доктора физико-математических наук Сергея Карпова.

Ученый добавил, что красноярцам не стоит беспокоиться за экологию. Одно такое кольцо никак не повлияет на общую ситуацию, отметил Карпов.

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