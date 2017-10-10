Ученые: красноярцы перепутали НЛО с дымовым кольцом из трубы

Ученые Института физики СО РАН опровергли информацию о появлении над Красноярском НЛО (неопознанного летающего объекта). Фотографии, на которых запечатлено необычное кольцо, появились в Сети на прошлой неделе и напугали горожан.

Изучив снимки, специалисты отметили, что странный объект мог появиться из-за работы котельной. По словам ученых, кольцо образовалось из дыма от топочного мазута.

«Случаются такие события крайне редко. Многие котельные используют топочный мазут для того, чтобы начать горение. Я считаю, что именно это послужило выбросом продуктов горения с сажей через трубу. Иной раз при запуске автомобиля при не режимной работе двигателя из выхлопной трубы вылетают кольца. Так что это естественная форма», — цитирует «Авторитетное радио» доктора физико-математических наук Сергея Карпова.