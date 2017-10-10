Межонов прокомментировал «издевательство» в центре Владивостока

Почти месяц — с 12 сентября — дорожники демонтируют рельсы и восстанавливают асфальт в центре Владивостока, на улице Светланской. О том, как это отразилось на трафике и настроениях горожан, журналисты РИА «Восток-Медиа» наблюдали на месте событий — и в середине сентября, и сейчас.

В редакцию продолжают звонить читатели с вопросом: «Когда закончится это издевательство на Светланской??». Среди недовольных — как автомобилисты, регулярно простаивающие в пробках, так и пешеходы, прыгающие через ямы и колдобины. Некоторые считают даже, что «кто-то из мэрии решил заработать на продаже «лежавших и никому не мешавших рельсов».

Ситуацию РИА «Восток-Медиа» прокомментировал и.о. главы городской администрации Константин Межонов. «Почему все говорят “издевательство”? Вопрос в том, надо делать или не надо, — подчеркнул он. — И дело даже не в рельсах, там все шпалы — это труха, они гниют. Завтра Светланская, не дай бог, провалится, и что это будет? А делать надо когда? — когда деньги есть на это. Раз федеральный и краевой бюджет дали нам деньги, значит, нужно сделать и забыть. По графику мы должны закончить там работу до 10 ноября, но хотим раньше — к концу октября».

Межонов подчеркнул: «Решение принималось ещё до назначения меня и.о. в начале года — по согласованию с субъектом Федерации и с общественным советом по дорогам». Также он привёл в пример Народный проспект, где уже вытащили все рельсы: «Сегодня там приятно ездить, нормальная дорога».