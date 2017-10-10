В Австралии пришлось спасать заплывшую в море коалу

Сотрудники береговой охраны в штате Виктория (Австралия) спасли коалу, которую внезапно нашли в 300 м от берега. Насквозь промокшее сумчатое цеплялось за жизнь, сидя на тросе, привязанном к торчащему из воды бревну для швартовки лодок.

Катер береговой охраны совершал утром 7 октября обычное патрулирование неподалеку от берега в районе города Уорнит в 50 км к югу от Мельбурна, когда его экипаж заметил коалу в «неположенном месте», сообщает Herald Sun.