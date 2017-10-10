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09:40 (мск), источник: Моя Планета

В Австралии пришлось спасать заплывшую в море коалу

Береговая охрана нужна не только для защиты территориальных и внутренних вод, но и для спасения утопающих… коал, например.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники береговой охраны в штате Виктория (Австралия) спасли коалу, которую внезапно нашли в 300 м от берега. Насквозь промокшее сумчатое цеплялось за жизнь, сидя на тросе, привязанном к торчащему из воды бревну для швартовки лодок.

Катер береговой охраны совершал утром 7 октября обычное патрулирование неподалеку от берега в районе города Уорнит в 50 км к югу от Мельбурна, когда его экипаж заметил коалу в «неположенном месте», сообщает Herald Sun.

Патрульные подняли зверька на борт, завернули в одеяло и доставили к берегу, после чего выпустили в кустах.

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