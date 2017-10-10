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09:50 (мск), источник: АиФ Иркутск

Снежная погода ожидается в отдельных районах Приангарья 11 октября

Осадки пройдут и ночью, и днем.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 761 мм рт. ст. 0 м/с

Снежно будет в Иркутской области в ближайшие сутки.

По прогнозам Гидрометцентра, 11 октября в отдельных районах пройдут мокрый снег и снег. В южных и центральных районах ночью без осадков. Утром будет туманно. Кроме того, подует ветер с порывами до 14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -2, -7 градусов, при прояснении до -10, -15 градусов. Днем немного потеплеет: до +4, +9 градусов, при облачной погоде до +3, -2 градусов.

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