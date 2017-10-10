Снежная погода ожидается в отдельных районах Приангарья 11 октября
Осадки пройдут и ночью, и днем.
Осадки пройдут и ночью, и днем.
Снежно будет в Иркутской области в ближайшие сутки.
По прогнозам Гидрометцентра, 11 октября в отдельных районах пройдут мокрый снег и снег. В южных и центральных районах ночью без осадков. Утром будет туманно. Кроме того, подует ветер с порывами до 14 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до -2, -7 градусов, при прояснении до -10, -15 градусов. Днем немного потеплеет: до +4, +9 градусов, при облачной погоде до +3, -2 градусов.