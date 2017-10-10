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09:52 (мск), источник: Вести Приморье

Более тысячи переселенцев прибыли в Приморье с начала года

С начала года в Приморский край прибыло почти 1,1 тысяч переселенцев. Среди них граждане Таджикистана, Украины, Узбекистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Молдовы. 656 человек пополнили ряды приморцев в качестве участников программы переселения соотечественников из-за рубежа, остальные — члены их семей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, переселенцы вправе выбрать одну из 26 территорий вселения, среди которых восемь городских округов и 18 муниципальных районов. Практика показывает, что чаще всего соотечественники выбирают Артем, Уссурийск, Находку и ближайший к ней Партизанский район. Пользуются популярностью Надеждинский и Михайловский районы.

Однако, есть участники программы, которые могут выбрать местом жительства Владивосток. Такое право имеют зарубежные студенты, обучающиеся в регионе, а также научные работники и преподаватели с гражданством других стран, работающие в приморских вузах.

Как пояснили в администрации края, проект «Профессиональное образование» появился в новой редакции программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа в 2014 году. Участвовать в проекте могут студенты, живущие в любом муниципальном образовании, в том числе и во Владивостоке. Причем, не важно, обучается студент на собственные деньги или за счет бюджета.

В первый год работы проекта его участниками стали семь человек, в 2015 — 13. Еще 49 юношей и девушек получили статус переселенца в 2016 году. К октябрю нынешнего на рассмотрении у специалистов уже 64 заявления от студентов.

При положительном решении студенты получают все те же преференции, которые дает госпрограмма. Для скорейшей социальной адаптации переселенцам помогают в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения, получения полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов.

С февраля 2017 года в проекте «Профессиональное образование» появился раздел «Наука». Теперь получить статус переселенца, а вместе с ним все плюсы участника программы могут преподаватели и научные работники, прибывшие в регион из ближнего и дальнего зарубежья. Обязательное условие: гарантированное трудоустройство в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, в научно-исследовательские институты Приморского края.

Высококвалифицированные специалисты, особенно работники образовательных, учреждений, и раньше без особого труда могли стать участникам программы переселения соотечественников из-за рубежа. Только в 2016 году российское гражданство и преференции, которые дает программа, получили двое граждан Украины, работающие в вузах Владивостока. Но территорией вселения молодых людей стали Артем и Надеждинский район.

Проект «Наука» позволяет преподавателям и работать, и жить во Владивостоке. И четверо человек этой возможностью уже воспользовались.

Вице-губернатор края Павел Серебряков считает, что важнейший результат, который регион может получить от реализации программы, — это привлечение в Приморье грамотных специалистов. Край готов принять 20 научных работников и преподавателей, мастеров производственного обучения высших и средних образовательных учреждений из ближнего и дальнего зарубежья.

«Что касается студентов, то рассчитываем, что к 2020 году пополним рынок труда двумя сотнями специалистов из числа бывших соотечественников, получивших дипломы в Приморье. Это тот самый кадровый резерв, состоящий из молодых, хорошо образованных людей, о котором может мечтать любой регион», — убежден вице-губернатор.

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