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09:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лауреатов губернаторского конкурса наградили в Хабаровске

На торжественной церемонии были отмечены лучшие коллективы детско-юношеского творчества.

Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.

В Хабаровске в концертном зале филармонии состоялось награждение лауреатов ежегодного Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества. В смотре приняли участие 25 коллективов. Среди них неоднократные победители краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, многие известны далеко за пределами региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Лучшими хореографическими коллективами признаны театр эстрадного танца «Коломбина» из Эльбана и ансамбль «Улыбка» хабаровского «ЦДТ «Радуга Талантов». Также коллективы из краевой столицы были отмечены за актерское, вокальное и хоровое мастерство. В номинации «лучший хор» победу одержали ребята из музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре. Ансамблю национального танца «Силакта» из Нанайского района присвоили звание «Лучшего фольклорного коллектива». Лауреатам вручили дипломы и денежные премии.

«Развитие и поддержка детского и юношеского художественного творчества — приоритетное направление отрасли культуры. Только в этом году по всему краю состоялось более 500 творческих мероприятий, в которых приняли участие более 22 тысяч талантливых ребят. 10 из них получили общероссийскую премии «Молодые дарования России», — отметила первый заместитель министра культуры края Марина Лоскутникова.

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