Лауреатов губернаторского конкурса наградили в Хабаровске

Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.

В Хабаровске в концертном зале филармонии состоялось награждение лауреатов ежегодного Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества. В смотре приняли участие 25 коллективов. Среди них неоднократные победители краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, многие известны далеко за пределами региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Лучшими хореографическими коллективами признаны театр эстрадного танца «Коломбина» из Эльбана и ансамбль «Улыбка» хабаровского «ЦДТ «Радуга Талантов». Также коллективы из краевой столицы были отмечены за актерское, вокальное и хоровое мастерство. В номинации «лучший хор» победу одержали ребята из музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре. Ансамблю национального танца «Силакта» из Нанайского района присвоили звание «Лучшего фольклорного коллектива». Лауреатам вручили дипломы и денежные премии.