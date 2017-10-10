Лауреатов губернаторского конкурса наградили в Хабаровске
На торжественной церемонии были отмечены лучшие коллективы
На торжественной церемонии были отмечены лучшие коллективы
Хабаровск, 10 октября, AmurMedia.
В Хабаровске в концертном зале филармонии состоялось награждение лауреатов ежегодного Губернаторского конкурса
Лучшими хореографическими коллективами признаны театр эстрадного танца «Коломбина» из Эльбана и ансамбль «Улыбка» хабаровского «ЦДТ «Радуга Талантов». Также коллективы из краевой столицы были отмечены за актерское, вокальное и хоровое мастерство. В номинации «лучший хор» победу одержали ребята из музыкальной школы
«Развитие и поддержка детского и юношеского художественного творчества — приоритетное направление отрасли культуры. Только в этом году по всему краю состоялось более 500 творческих мероприятий, в которых приняли участие более 22 тысяч талантливых ребят. 10 из них получили общероссийскую премии «Молодые дарования России», — отметила первый заместитель министра культуры края Марина Лоскутникова.