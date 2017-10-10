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09:57 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми высадился десант роботов

Выставка «Робополис» объединила более полусотни роботов, с которыми можно общаться, играть и даже танцевать.

Источник: Вести - Пермь

В Перми высадился десант роботов. Выставка «Робополис», открывшаяся в ТРК «Спешилов», объединила более полусотни роботов. Со всеми можно общаться, играть и даже танцевать.

Робот с характером: Анки Козмо — одна из самых свежих разработок, которая распознаёт, человек перед ним, собака или кошка. В зависимости от этого меняет своё поведение. Но главное — его способность проявлять всю гамму эмоций.

Здесь своих эмоций не смогут сдержать ни сам робот, ни зрители. Буквально вчера «щеночка» достали из коробки — за несколько часов он стал узнавать своего напарника и научился командам. По всему миру таких роботов всего тысяча, и только 4 живут в России.

Экспозиция организована при поддержке «Сколково»: роботы, правда, преимущественно иностранные, но главная задача, чтобы подобное в перспективе создавали и у нас. База в Перми уже есть — к примеру, детский сад «Легополис», воспитанники которого нынче стали чемпионами Всероссийского «Робофеста».

Михаил Шандыбин, организатор выставки «Робополис»: «Каждый робот описывается каждым оператором с технологической точки зрения, за счёт чего он работает. Одна из таких отдалённых, масштабных целей, чтобы как можно больше ребят столкнулись с этим, получили “вау-эффект” и им захотелось дальше в этой сфере развиваться».

Этого робота обычно используют для подтанцовки на концертах звёзд. Также он может быть вашим личным фитнес-тренером. Всё, что нужно — повторять за ним движения.

Для тех, кто любит не только смотреть, но и участвовать — мастер-классы. В семье Абрамовых от того, чтобы создать меч с помощью 3D-ручки, не удержался даже папа.

Дмитрий Абрамов: «Настолько интеллектуальные роботы сейчас стали. Очень удивило, как робот рисует портреты».

Речь о роботе «Микеланджело». С точки зрения инженерных решений, это простейшая конструкция из двух приводов. А вот получается шедевр. Такой же могут сделать, используя ваше фото. Ждёт в гости и Анки Козмо — перед встречей с пермяками набирается сил.

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