На Приморье обрушится циклон
Характер погоды в крае будет неустойчивым.
Характер погоды в крае будет неустойчивым.
В середине рабочей недели над Японским морем будет смещаться циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Во второй половине недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами сохраняться осадки. Ночные и дневные температуры будут невысокими: ночью −5…+7 °C, днём 0…+15 °C. И лишь в конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнёт расти и осадки прекратятся. Ночи станут холоднее, а дни теплее.