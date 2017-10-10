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10:02 (мск), источник: АиФ Крым

В социальных объектах Симферополя в тестовом режиме включат отопление

Сотрудники ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» тестируют подачу отопления с целью выявления недоработок и скорейшего их исправления.

Источник: РИА "Новости"

ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» организует пробный запуск отопления в социальные объекты, расположенные на полуострове, с 9 по 11 октября, передает пресс-служба администрации Симферополя.

«Большинство дошкольных и школьных образовательных учреждений крымской столицы готовы к началу отопительного сезона. В период с 9 по 11 октября предприятием “Крымтеплокоммунэнерго” в тестовом режиме будет подано отопление по всем объектам города с целью выявления недоработок и скорейшего их исправления», — отметил заместитель главного инженера ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» Сергей Артёменко.

Начальник департамента городского хозяйства администрации Вячеслав Санакоев считает, что подобная практика поможет избежать аварий. Он также отметил, что подготовка детский садов, школ и больниц Крыма к отопительному сезону находится на постоянном контроле.

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