В социальных объектах Симферополя в тестовом режиме включат отопление
Сотрудники ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» тестируют подачу отопления с целью выявления недоработок и скорейшего их исправления.
Сотрудники ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» тестируют подачу отопления с целью выявления недоработок и скорейшего их исправления.
ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» организует пробный запуск отопления в социальные объекты, расположенные на полуострове, с 9 по 11 октября, передает
«Большинство дошкольных и школьных образовательных учреждений крымской столицы готовы к началу отопительного сезона. В период с 9 по 11 октября предприятием “Крымтеплокоммунэнерго” в тестовом режиме будет подано отопление по всем объектам города с целью выявления недоработок и скорейшего их исправления», — отметил заместитель главного инженера ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» Сергей Артёменко.
Начальник департамента городского хозяйства администрации Вячеслав Санакоев считает, что подобная практика поможет избежать аварий. Он также отметил, что подготовка детский садов, школ и больниц Крыма к отопительному сезону находится на постоянном контроле.