В социальных объектах Симферополя в тестовом режиме включат отопление

ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» организует пробный запуск отопления в социальные объекты, расположенные на полуострове, с 9 по 11 октября, передает пресс-служба администрации Симферополя.

«Большинство дошкольных и школьных образовательных учреждений крымской столицы готовы к началу отопительного сезона. В период с 9 по 11 октября предприятием “Крымтеплокоммунэнерго” в тестовом режиме будет подано отопление по всем объектам города с целью выявления недоработок и скорейшего их исправления», — отметил заместитель главного инженера ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» Сергей Артёменко.