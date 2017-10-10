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12:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы пожаловались на тараканов в городской клинической больнице № 1

Близкие пациентов обратились в организацию «Гражданский патруль».

Пациенты Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП) пожаловались на тараканов в палатах, сообщили активисты организации «Гражданский патруль» во вторник, 10 октября. К общественникам обратились близкие пациентов.

Члены правозащитной организации направили заявления в региональные минздрав и Роспотребнадзор с просьбой о проверке в ближайшее время. Активисты попросили обратить внимание на палаты, чердачные и подвальные помещения. Руководитель отделения «Гражданский патруль» Данил Кретов отметил, что «очевидно, администрация больницы не принимает своевременно меры по дезинфекции помещения от насекомых».

Сообщение о тараканах в Воронежской городской больнице № 1 также опубликовали в городской группе в соцсети. Очевидцы пожаловались, что «больница кишит тараканами».

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