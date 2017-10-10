Воронежцы пожаловались на тараканов в городской клинической больнице № 1

Пациенты Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП) пожаловались на тараканов в палатах, сообщили активисты организации «Гражданский патруль» во вторник, 10 октября. К общественникам обратились близкие пациентов.

Члены правозащитной организации направили заявления в региональные минздрав и Роспотребнадзор с просьбой о проверке в ближайшее время. Активисты попросили обратить внимание на палаты, чердачные и подвальные помещения. Руководитель отделения «Гражданский патруль» Данил Кретов отметил, что «очевидно, администрация больницы не принимает своевременно меры по дезинфекции помещения от насекомых».