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15:39 (мск), источник: Индикатор

Искусственные гнезда помогут «робким» альбатросам размножаться

Экологи установили 120 искусственных гнезд на островах, где обитают альбатросы вида Thalassarche cauta. Ученые рассчитывают, что это поможет повысить сохранить численность птиц.

Источник: Reuters

Экологи установили 120 искусственных гнезд на островах, где обитают альбатросы вида Thalassarche cauta. Ученые рассчитывают, что это поможет сохранить численность птиц. О первых результатах работы экологов можно прочитать на сайте Всемирного фонда дикой природы.

«Альбатросы откладывают по одному яйцу каждый год и вкладывают огромное количество энергии в его высиживание и выращивание птенца. В среднем примерно половина попыток проваливается, и одним из факторов становится качество гнезда», — рассказала сотрудник Министерства сырьевой промышленности, водоемов и окружающей среды Тасмании, биолог Рейчел Альдерман.

Искусственные гнезда из адоба (состоящего из глинистого грунта и соломы строительного материала) и пенобетона, сделанные так, чтобы напоминать настоящие, экологи завезли на три острова вблизи Тасмании, где обитают альбатросы Thalassarche cauta (английское название Shy Albatross — «застенчивые, робкие альбаторы»).

Сами птицы сооружают гнезда, которые могут быть как простейшими по форме, так и сложными напоминающими гончарные изделия сооружениями.

Как показывают данные наблюдений, у пар с более обустроенными гнездами больше шансов на то, чтобы успешно вывести потомство.

«Наша пробная работа основывается на простом предположении, что если готовые гнезда расположить в местности, где гнезда обычно бывают худшего качества, то шансы альбатросов успешно вывести птенцов возрастут», — продолжила Альдерман. Прибыв на острова, экологи заметили, что многие привезенные ими гнезда заняты.

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