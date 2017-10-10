Искусственные гнезда помогут «робким» альбатросам размножаться
Экологи установили 120 искусственных гнезд на островах, где обитают альбатросы вида Thalassarche cauta. Ученые рассчитывают, что это поможет повысить сохранить численность птиц.
Экологи установили 120 искусственных гнезд на островах, где обитают альбатросы вида Thalassarche cauta. Ученые рассчитывают, что это поможет повысить сохранить численность птиц.
Экологи установили 120 искусственных гнезд на островах, где обитают альбатросы вида Thalassarche cauta. Ученые рассчитывают, что это поможет сохранить численность птиц. О первых результатах работы экологов можно прочитать на сайте Всемирного фонда дикой природы.
«Альбатросы откладывают по одному яйцу каждый год и вкладывают огромное количество энергии в его высиживание и выращивание птенца. В среднем примерно половина попыток проваливается, и одним из факторов становится качество гнезда», — рассказала сотрудник Министерства сырьевой промышленности, водоемов и окружающей среды Тасмании, биолог Рейчел Альдерман.
Искусственные гнезда из адоба (состоящего из глинистого грунта и соломы строительного материала) и пенобетона, сделанные так, чтобы напоминать настоящие, экологи завезли на три острова вблизи Тасмании, где обитают альбатросы Thalassarche cauta (английское название Shy Albatross — «застенчивые, робкие альбаторы»).
Как показывают данные наблюдений, у пар с более обустроенными гнездами больше шансов на то, чтобы успешно вывести потомство.
«Наша пробная работа основывается на простом предположении, что если готовые гнезда расположить в местности, где гнезда обычно бывают худшего качества, то шансы альбатросов успешно вывести птенцов возрастут», — продолжила Альдерман. Прибыв на острова, экологи заметили, что многие привезенные ими гнезда заняты.