Автомобилисты Екатеринбурга встали в неожиданных заторах

10 октября центр Екатеринбурга встал в многокилометровые заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затруднение автомобильного движения в уральской столице оценивается в 5 баллов, что для полудня является редкостью, передает «Уралинформбюро».

Самая сложная ситуация сейчас на улице Восточной от Короленко до Куйбышева — скорость движения на этом участке составляет всего 5 километров в час.

Со скоростью 3 километра в час движутся автомобили в центр по Лунчарского от Шевченко до проспекта Ленина.

Затруднено движение по Свердлова от Мельковской до Шевченко и Карла Либкнехта от Шевченко до Ленина. Аналогичная ситуация на параллельно идущих с ними Царской и Пролетарской.

Проспект Ленина стоит участками. В сторону ВИЗа заторы на отрезках от Восточной до Мамина-Сибиряка и от 8 Марта до Маршала Жукова. В сторону УрФУ — от Вайнера до Карла Либкнехта.