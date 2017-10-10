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11:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Автомобилисты Екатеринбурга встали в неожиданных заторах

К полудню в городе наблюдаются серьезные пробки.

10 октября центр Екатеринбурга встал в многокилометровые заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затруднение автомобильного движения в уральской столице оценивается в 5 баллов, что для полудня является редкостью, передает «Уралинформбюро».

Самая сложная ситуация сейчас на улице Восточной от Короленко до Куйбышева — скорость движения на этом участке составляет всего 5 километров в час.

Со скоростью 3 километра в час движутся автомобили в центр по Лунчарского от Шевченко до проспекта Ленина.

Затруднено движение по Свердлова от Мельковской до Шевченко и Карла Либкнехта от Шевченко до Ленина. Аналогичная ситуация на параллельно идущих с ними Царской и Пролетарской.

Проспект Ленина стоит участками. В сторону ВИЗа заторы на отрезках от Восточной до Мамина-Сибиряка и от 8 Марта до Маршала Жукова. В сторону УрФУ — от Вайнера до Карла Либкнехта.

Стоит отметить, что в настоящее время на ремонтные работы закрыты 2 дорожных участка, через которые, как правило, идет большой автомобильный поток, — Макаровский мост и перекресток Мамина-Сибиряка с Первомайской.

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