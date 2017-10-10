В сентябре в Перми родилось 17 пар двойняшек

Как рассказали в городском управлении ЗАГС, больше всего двоен родилось в Свердловском районе — пять. Четыре пары двойняшек зарегистрировали в Мотовилихе, три — в Свердловском районе, по две — в Индустриальном и Ленинском районах. Ещё одна двойня родилась в Дзержинском районе.