В сентябре в Перми родилось 17 пар двойняшек
Больше всего двоен появилось на свет в Свердловском и Мотовилихинском районах.
Больше всего двоен появилось на свет в Свердловском и Мотовилихинском районах.
В сентябре в Перми на свет появились 17 пар двойняшек.
Как рассказали в городском управлении ЗАГС, больше всего двоен родилось в Свердловском районе — пять. Четыре пары двойняшек зарегистрировали в Мотовилихе, три — в Свердловском районе, по две — в Индустриальном и Ленинском районах. Ещё одна двойня родилась в Дзержинском районе.
Всего в сентябре в краевой столице родилось 1297 малышей. Как всегда, мальчиков на свет появилось чуть больше — 687, тогда как девочек — 610.
Свадьбу в сентябре сыграли 972 пермские пары.