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11:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

В сентябре в Перми родилось 17 пар двойняшек

Больше всего двоен появилось на свет в Свердловском и Мотовилихинском районах.

В сентябре в Перми на свет появились 17 пар двойняшек.

Как рассказали в городском управлении ЗАГС, больше всего двоен родилось в Свердловском районе — пять. Четыре пары двойняшек зарегистрировали в Мотовилихе, три — в Свердловском районе, по две — в Индустриальном и Ленинском районах. Ещё одна двойня родилась в Дзержинском районе.

Всего в сентябре в краевой столице родилось 1297 малышей. Как всегда, мальчиков на свет появилось чуть больше — 687, тогда как девочек — 610.

Свадьбу в сентябре сыграли 972 пермские пары.

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