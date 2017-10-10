Заболеваемость ОРВИ и гриппа в Самаре возросла на 10%

Источник: РИА "Новости"

В Самаре зарегистрировано 6,3 тыс. случаев, показатель на 10 тыс. населения — 53,3. В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 9,1% и 10,3% соответственно.

В целом по состоянию на 9 октября заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. В то же время отмечается сезонный рост заболеваемости.

Также сообщается, что в Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В текущем году планируется привить вакцинами, поступившими по федеральной заявке, 1 млн 390 тыс. человек, в том числе 357,8 тыс. детей.