Три белорусских горнолыжных курорта вошли в топ-10 мест СНГ для зимнего отдыха

Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего — на Чимбулаке. Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Силичах, Логойске и Якутских горах до $85 в сутки, а на Чимбулаке — более $100 в сутки. Зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.