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12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Три белорусских горнолыжных курорта вошли в топ-10 мест СНГ для зимнего отдыха

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силичи, Логойск и Якутские горы вошли в топ-3 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха, сообщили БЕЛТА в аналитическом агентстве ТурСтат.

Источник: БЕЛТА

В первую тройку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов, входят Шымбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан) и Силичи (Беларусь). Далее идут Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан). Замыкают десятку Якутские горы (Беларусь).

Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего — на Чимбулаке. Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Силичах, Логойске и Якутских горах до $85 в сутки, а на Чимбулаке — более $100 в сутки. Зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017−2018 года.

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