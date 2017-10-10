Три белорусских горнолыжных курорта вошли в топ-10 мест СНГ для зимнего отдыха

В первую тройку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов, входят Шымбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан) и Силичи (Беларусь). Далее идут Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан). Замыкают десятку Якутские горы (Беларусь).
Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего — на Чимбулаке. Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Силичах, Логойске и Якутских горах до $85 в сутки, а на Чимбулаке — более $100 в сутки. Зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.
Рейтинг представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017−2018 года.