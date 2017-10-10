Станцию Первомайская в Екатеринбурге закроют на неделю
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. В связи с путевыми ремонтными работами на неделю закроют станцию Первомайская в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября, ИА УралПолит.Ru. В связи с путевыми ремонтными работами на неделю закроют станцию Первомайская в Екатеринбурге.
«С 17 по 21 октября в связи с путевыми ремонтными работами отменяется остановка по остановочному пункту Первомайская», — сообщает Свердловская пригородная компания (СПК).
Станция будет закрыта для 22 электричек, уточняется в сообщении.
СПК организует подвоз пассажиров к Первомайской со станции Шарташ на автобусах. Проезд на них будет бесплатным при наличии билета на пригородный поезд.