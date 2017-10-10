​Станцию Первомайская в Екатеринбурге закроют на неделю

«С 17 по 21 октября в связи с путевыми ремонтными работами отменяется остановка по остановочному пункту Первомайская», — сообщает Свердловская пригородная компания (СПК).

Станция будет закрыта для 22 электричек, уточняется в сообщении.

СПК организует подвоз пассажиров к Первомайской со станции Шарташ на автобусах. Проезд на них будет бесплатным при наличии билета на пригородный поезд.