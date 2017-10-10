Прогноз на октябрь: в Татарстане ожидается «волнообразная» погода

— У нас наступила настоящая золотая осень, — цитирует пресс-служба КФУ слова ученого.

В среду, 11 октября, будет прохладнее — дневная температура составит порядка 9 градусов тепла и могут быть слабые осадки в виде дождя в связи с прохождением холодного фронта.

При этом в минувшую пятницу и субботу в Казани выпало более 20 мм осадков, что составляет почти половину октябрьской нормы.

Отмечается, что самый теплый день в октябре был 1 октября 2005 года — около 25 градусов тепла, а самый холодный — 29 октября 1968 года, тогда температура воздуха составила 15 градусов мороза.