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14:02 (мск), источник: Prokazan.ru

Прогноз на октябрь: в Татарстане ожидается «волнообразная» погода

В Татарстане в октябре прогнозируется волнообразный характер погоды — она будет то теплой, то холодной, но в целом средняя температура в середине октября будет выше климатической нормы, сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 762 мм рт. ст. 0 м/с

 — У нас наступила настоящая золотая осень, — цитирует пресс-служба КФУ слова ученого.

В среду, 11 октября, будет прохладнее — дневная температура составит порядка 9 градусов тепла и могут быть слабые осадки в виде дождя в связи с прохождением холодного фронта.

При этом в минувшую пятницу и субботу в Казани выпало более 20 мм осадков, что составляет почти половину октябрьской нормы.

Отмечается, что самый теплый день в октябре был 1 октября 2005 года — около 25 градусов тепла, а самый холодный — 29 октября 1968 года, тогда температура воздуха составила 15 градусов мороза.

Ранее стало известно, что в ноябре температура прогнозируется около нормы — 3,7 градуса мороза. В декабре средняя температура в Татарстане будет 9,6 градуса мороза — около нормы, в январе также около нормы — в среднем 13,6 градуса мороза, февраль — около нормы — в среднем 12,3 градуса мороза. При этом в марте средняя месячная температура в республике прогнозируется выше нормы — 5,7 градуса мороза.

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