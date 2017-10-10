Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
11:10 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открылся первый в стране юнармейский научный отряд

В волгоградском лицее № 5 состоялось открытие специализированного юнармейского класса.

30 лицеистов прошли торжественное посвящение в юнармейцы.

Клятву юнармейцев приняли олимпийские чемпионы начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, председатель облкоммолодёжи Елена Слесаренко, а также руководитель регионального штаба «Юнармии» Герой России Дмитрий Воробьёв, представители патриотических объединений региона.

«Повышение престижа российской армии в молодёжной среде, приобщение школьников к знанию истории России, сохранению традиций страны через вовлечение школьников в движение “Юнармия” является одной из важнейших задач в регионе, который по праву считается лидером в вопросах патриотического воспитания», — подчеркнула глава облкоммолодёжи Елена Слесаренко.

Дмитрий Труненков вручил новобранцам знамя юнармейского движения и провёл урок патриотического воспитания.

«Сегодня исторический день для нашего движения, поскольку в Волгограде мы открыли первый в стране юнармейский научный отряд. Волгоградские ребята живут на земле, пропитанной духом патриотизма. Они — то поколение на которое мы возлагаем большие надежды», — сказал начальник генштаба «Юнармии».

Также Дмитрий Труненков положительно отметил сотрудничество регионального штаба «Юнармии» с муниципальными образованиями в плане популяризации движения, создания юнармейских классов и отрядов на базе спортивных организаций, военно-патриотических клубов и образовательных учреждений, достижения юнармейцев региона на всероссийских мероприятиях.

Открытие на базе лицея специализированного класса стало важным этапом на пути развития юнармейского движения в регионе. У активистов «Юнармии» появилась дополнительная возможность углублённого изучения истории и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, юнармейский класс с физико-математическим профилем призван стать базой для формирования научного потенциала движения «Юнармия» в Волгоградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Волгограде началась работа по комплексному обустройству остановочных пунктов
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос: более половины россиян не видят альтернативы Путину
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
Путин принял отставку губернатора Ивановской области
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь