В Волгограде открылся первый в стране юнармейский научный отряд

30 лицеистов прошли торжественное посвящение в юнармейцы.

Клятву юнармейцев приняли олимпийские чемпионы начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, председатель облкоммолодёжи Елена Слесаренко, а также руководитель регионального штаба «Юнармии» Герой России Дмитрий Воробьёв, представители патриотических объединений региона.

«Повышение престижа российской армии в молодёжной среде, приобщение школьников к знанию истории России, сохранению традиций страны через вовлечение школьников в движение “Юнармия” является одной из важнейших задач в регионе, который по праву считается лидером в вопросах патриотического воспитания», — подчеркнула глава облкоммолодёжи Елена Слесаренко.

Дмитрий Труненков вручил новобранцам знамя юнармейского движения и провёл урок патриотического воспитания.

«Сегодня исторический день для нашего движения, поскольку в Волгограде мы открыли первый в стране юнармейский научный отряд. Волгоградские ребята живут на земле, пропитанной духом патриотизма. Они — то поколение на которое мы возлагаем большие надежды», — сказал начальник генштаба «Юнармии».

Также Дмитрий Труненков положительно отметил сотрудничество регионального штаба «Юнармии» с муниципальными образованиями в плане популяризации движения, создания юнармейских классов и отрядов на базе спортивных организаций, военно-патриотических клубов и образовательных учреждений, достижения юнармейцев региона на всероссийских мероприятиях.