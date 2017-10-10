В Волгограде открылся первый в стране юнармейский научный отряд
В волгоградском лицее № 5 состоялось открытие специализированного юнармейского класса.
В волгоградском лицее № 5 состоялось открытие специализированного юнармейского класса.
30 лицеистов прошли торжественное посвящение в юнармейцы.
Клятву юнармейцев приняли олимпийские чемпионы начальник Главного штаба Всероссийского
«Повышение престижа российской армии в молодёжной среде, приобщение школьников к знанию истории России, сохранению традиций страны через вовлечение школьников в движение “Юнармия” является одной из важнейших задач в регионе, который по праву считается лидером в вопросах патриотического воспитания», — подчеркнула глава облкоммолодёжи Елена Слесаренко.
Дмитрий Труненков вручил новобранцам знамя юнармейского движения и провёл урок патриотического воспитания.
«Сегодня исторический день для нашего движения, поскольку в Волгограде мы открыли первый в стране юнармейский научный отряд. Волгоградские ребята живут на земле, пропитанной духом патриотизма. Они — то поколение на которое мы возлагаем большие надежды», — сказал начальник генштаба «Юнармии».
Также Дмитрий Труненков положительно отметил сотрудничество регионального штаба «Юнармии» с муниципальными образованиями в плане популяризации движения, создания юнармейских классов и отрядов на базе спортивных организаций,
Открытие на базе лицея специализированного класса стало важным этапом на пути развития юнармейского движения в регионе. У активистов «Юнармии» появилась дополнительная возможность углублённого изучения истории и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, юнармейский класс с