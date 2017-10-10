День открытых дверей пройдет в Центробанке в Нижнем Новгороде 14 октября
Как сообщает
Как сообщает
Согласно информации, у гостей и жителей Нижнего Новгорода будет возможность полюбоваться интерьерами уникального здания на Большой Покровской, 26 и познакомиться с историей его строительства.
Для посетителей банка в этот день будут проведены
Отмечается, что для посещения Центробанка необходимо оставить предварительную заявку по телефону (831) 431−97−16. При помещении банка необходимо предъявить паспорт.
Дни открытых дверей проходят в банке раз в год.