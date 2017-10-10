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11:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

День открытых дверей пройдет в Центробанке в Нижнем Новгороде 14 октября

Как сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России, день открытых дверей будет продолжаться с 10:00 до 18:00 14 октября.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, у гостей и жителей Нижнего Новгорода будет возможность полюбоваться интерьерами уникального здания на Большой Покровской, 26 и познакомиться с историей его строительства.

Для посетителей банка в этот день будут проведены мастер-классы о том, как определить подлинность денежных купюр. Кроме этого, будут показаны банкноты «царской» России, а также деньги времен Гражданской войны и советского периода и продемонстрируют работу счетно-денежной и монето-счетной машин.

Отмечается, что для посещения Центробанка необходимо оставить предварительную заявку по телефону (831) 431−97−16. При помещении банка необходимо предъявить паспорт.

Дни открытых дверей проходят в банке раз в год.

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