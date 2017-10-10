День открытых дверей пройдет в Центробанке в Нижнем Новгороде 14 октября

Согласно информации, у гостей и жителей Нижнего Новгорода будет возможность полюбоваться интерьерами уникального здания на Большой Покровской, 26 и познакомиться с историей его строительства.

Для посетителей банка в этот день будут проведены мастер-классы о том, как определить подлинность денежных купюр. Кроме этого, будут показаны банкноты «царской» России, а также деньги времен Гражданской войны и советского периода и продемонстрируют работу счетно-денежной и монето-счетной машин.