Навигацию по Приволжской столице облегчат «умные остановки»
«Умные остановки» с информационным наполнением появятся в региональном центре к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
«Умные остановки» с информационным наполнением появятся в региональном центре к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Остановочные павильоны планируется заменить на основных маршрутах движения. Только в рамках первого этапа реализации проекта появятся 350 модернизированных павильонов, которые упростят навигацию по городу ее гостям и жителям.