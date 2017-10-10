Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
11:10 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске подвели итоги городского форума

В рамках форума эксперты представили уникальные красноярские практики работы с детьми, обсудили вопросы, связанные с формированием безбарьерной, дружелюбной городской среды.

Источник: Reuters

В краевом центре в формате онлайн-конференции подвели итоги XIII городского форума «Город и дети», сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках форума эксперты представили уникальные красноярские практики работы с детьми, обсудили вопросы, связанные с формированием безбарьерной, дружелюбной городской среды. Впервые, наравне со взрослыми, участниками форума стали 15 тысяч школьников 6−7 классов. Дети побывали на концертах, посетили масштабный фестиваль «Здоровый», поучаствовали в квестах.

В ходе онлайн-конференции каждый модератор круглых столов и дискуссионных площадок, в рамках своего направления работы, подвел итоги прошедшего городского форума.

Татьяна Ситдикова, руководитель управления образования сказала: «Форум “Город и дети” позволил организовать самый масштабный день открытых дверей». Она также отметила, что форум еще раз доказал, что образовательное пространство Красноярска способно и должно объединять горожан различных культур, традиций и наций.

Председатель красноярского Горсовета депутатов Татьяна Казанова подчеркнула: «Открытые диалоги дают хорошую возможность выстраивать эффективное взаимодействие детей, родителей и педагогов». Она отметила, что многие депутаты приняли участие в обсуждении актуальных тем, касающихся вопросов развития городской среды, инклюзивного образования.

Елена Худоногова, заслуженный работник культуры РФ, модератор площадки с творчески одаренными детьми отметила, что необходимо создать в Красноярске специализированные пространства эстетического воспитания, которые позволят юным горожанам не просто знакомиться с искусством в широком смысле этого слова, но и, возможно, открыть в себе талант художника, музыканта.

Модератор площадки, направленной на развитие родительского просвещения Анна Прохорова отметила, что родители, принявшие участие в работе дискуссионной площадки, не просто пришли высказать свое мнение, но и предложили создать в Красноярске школу для родителей, которые оценивают воспитание детей как творческий процесс, которые готовы делиться успешными практиками, давать рекомендации, становиться соратниками воспитателей, учителей, тренеров, педагогов дополнительного образования.

Анатолий Гох, член правления ККРО «Свет надежды» подчеркнул, что тема формирования доступной городской среды является обязательной при обсуждении вопросов развития Красноярска. «На круглом столе мы уделили особое внимание формированию системы развития ребенка с особыми потребностями, преемственности этапов его взросления».

Тему успешного будущего ребенка, напрямую зависящего от качества образования, продолжила Ольга Карлова, модератор площадки «Образование в современной школе».

«На моей дискуссионной площадке обсуждались актуальные вопросы школьных образовательных форматов, которые должны составить достойную конкуренцию ЕГЭ, — рассказала профессор СФУ, генеральный директор Фонда развития Сибири Ольга Карлова. — Речь идет о форматах, которые будят любопытство школьников, дают им шанс пережить интересные научные приключения прямо на уроке, запускают работу их мысли. С талантливыми красноярскими учителями мы обсуждали, что мешает таким форматам основательно прописаться в современной школе».

Отметим, что предложения, сформулированные в рамках данной дискуссионной площадки, будут отражены в резолюции Форума, их направят для работы в главное управление образования Красноярска и краевое министерство.

Александр Меркулов, модератор площадки «Бизнес как партнер в развитии содержания образования», руководитель образовательной программы технопарка «Кванториум», отметил, что на сегодняшний день старшеклассникам очень важно наставничество, тот формат работы, который уже существовал в России несколько десятков лет назад. Поэтому участники дискуссионной площадки предложили формировать так называемые венчурные капиталы, которые позволят поддерживать проекты старшеклассников стартовым капиталом.

В поддержку Александра Меркулова выступил Геннадий Блинов, модератор площадки, направленной на профориентацию подростков. Он отметил: «Стратегическое инвестирование Красноярска — это инвестиции в наших детей. Поэтому на этапе выбора профессии ребенку нужно давать информацию о том, чего они смогут достичь в будущей профессии».

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов, подводя итоги онлайн-конференции, подчеркнул:

«Я благодарен всем участникам форума за активную работу. Провозглашая XIII Красноярский городской форум, мы стремились объединить усилия как можно большего количества инициативных красноярцев. Форум начался с награждения лауреатов первой в истории города премии “Красноярск рукотворный”, которая доказала: в Красноярске очень много людей, готовых своими инициативами и проектами делать наш город лучше, совершенствовать городское пространство. Все эти инициативы устремлены в будущее, которое неразрывно связано с юными горожанами».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярске при задержании сутенеров ранили СОБРовца
Главные часы Красноярска остались без света
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос: более половины россиян не видят альтернативы Путину
СМИ: ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»
Путин принял отставку губернатора Ивановской области
Имя Харви Вайнштейна уберут из названия основанной им компании
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь