В Красноярске подвели итоги городского форума

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В краевом центре в формате онлайн-конференции подвели итоги XIII городского форума «Город и дети», сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках форума эксперты представили уникальные красноярские практики работы с детьми, обсудили вопросы, связанные с формированием безбарьерной, дружелюбной городской среды. Впервые, наравне со взрослыми, участниками форума стали 15 тысяч школьников 6−7 классов. Дети побывали на концертах, посетили масштабный фестиваль «Здоровый», поучаствовали в квестах.

В ходе онлайн-конференции каждый модератор круглых столов и дискуссионных площадок, в рамках своего направления работы, подвел итоги прошедшего городского форума.

Татьяна Ситдикова, руководитель управления образования сказала: «Форум “Город и дети” позволил организовать самый масштабный день открытых дверей». Она также отметила, что форум еще раз доказал, что образовательное пространство Красноярска способно и должно объединять горожан различных культур, традиций и наций.

Председатель красноярского Горсовета депутатов Татьяна Казанова подчеркнула: «Открытые диалоги дают хорошую возможность выстраивать эффективное взаимодействие детей, родителей и педагогов». Она отметила, что многие депутаты приняли участие в обсуждении актуальных тем, касающихся вопросов развития городской среды, инклюзивного образования.

Елена Худоногова, заслуженный работник культуры РФ, модератор площадки с творчески одаренными детьми отметила, что необходимо создать в Красноярске специализированные пространства эстетического воспитания, которые позволят юным горожанам не просто знакомиться с искусством в широком смысле этого слова, но и, возможно, открыть в себе талант художника, музыканта.

Модератор площадки, направленной на развитие родительского просвещения Анна Прохорова отметила, что родители, принявшие участие в работе дискуссионной площадки, не просто пришли высказать свое мнение, но и предложили создать в Красноярске школу для родителей, которые оценивают воспитание детей как творческий процесс, которые готовы делиться успешными практиками, давать рекомендации, становиться соратниками воспитателей, учителей, тренеров, педагогов дополнительного образования.

Анатолий Гох, член правления ККРО «Свет надежды» подчеркнул, что тема формирования доступной городской среды является обязательной при обсуждении вопросов развития Красноярска. «На круглом столе мы уделили особое внимание формированию системы развития ребенка с особыми потребностями, преемственности этапов его взросления».

Тему успешного будущего ребенка, напрямую зависящего от качества образования, продолжила Ольга Карлова, модератор площадки «Образование в современной школе».

«На моей дискуссионной площадке обсуждались актуальные вопросы школьных образовательных форматов, которые должны составить достойную конкуренцию ЕГЭ, — рассказала профессор СФУ, генеральный директор Фонда развития Сибири Ольга Карлова. — Речь идет о форматах, которые будят любопытство школьников, дают им шанс пережить интересные научные приключения прямо на уроке, запускают работу их мысли. С талантливыми красноярскими учителями мы обсуждали, что мешает таким форматам основательно прописаться в современной школе».

Отметим, что предложения, сформулированные в рамках данной дискуссионной площадки, будут отражены в резолюции Форума, их направят для работы в главное управление образования Красноярска и краевое министерство.

Александр Меркулов, модератор площадки «Бизнес как партнер в развитии содержания образования», руководитель образовательной программы технопарка «Кванториум», отметил, что на сегодняшний день старшеклассникам очень важно наставничество, тот формат работы, который уже существовал в России несколько десятков лет назад. Поэтому участники дискуссионной площадки предложили формировать так называемые венчурные капиталы, которые позволят поддерживать проекты старшеклассников стартовым капиталом.

В поддержку Александра Меркулова выступил Геннадий Блинов, модератор площадки, направленной на профориентацию подростков. Он отметил: «Стратегическое инвестирование Красноярска — это инвестиции в наших детей. Поэтому на этапе выбора профессии ребенку нужно давать информацию о том, чего они смогут достичь в будущей профессии».

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов, подводя итоги онлайн-конференции, подчеркнул: