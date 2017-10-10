Один из крупных кинотеатров Красноярска отменил показ «Матильды»

Источник: РИА Новости

«Показ фильма (“Матильда” — ред.) действительно отменен», — сказала администратор кинокомплекса.

Фильм Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

На странице кинотеатра в социальной сети ВК сказано, что показ отменен, деньги за приобретенные билеты будут возвращены, а к ним прилагается компенсационный бонус.

«Из-за усиливающегося раскола в обществе по поводу выхода в прокат художественного фильма “Матильда” мы вынуждены отменить демонстрацию картины в нашем кинотеатре… Предвосхищая главный вопрос, отвечаем сразу: никакого давления со стороны официальных, общественных или политических организаций при принятии данного решения на нас не оказывалось», — говорится в сообщении.