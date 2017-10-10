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11:11 (мск), источник: РИА Новости

Один из крупных кинотеатров Красноярска отменил показ «Матильды»

КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Один из крупных и любимых горожанами кинотеатров Красноярска «Луч», расположенный в самом центре города, отменил показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщили РИА Новости в администрации кинотеатра.

Источник: РИА Новости

«Показ фильма (“Матильда” — ред.) действительно отменен», — сказала администратор кинокомплекса.

Фильм Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

На странице кинотеатра в социальной сети ВК сказано, что показ отменен, деньги за приобретенные билеты будут возвращены, а к ним прилагается компенсационный бонус.

«Из-за усиливающегося раскола в обществе по поводу выхода в прокат художественного фильма “Матильда” мы вынуждены отменить демонстрацию картины в нашем кинотеатре… Предвосхищая главный вопрос, отвечаем сразу: никакого давления со стороны официальных, общественных или политических организаций при принятии данного решения на нас не оказывалось», — говорится в сообщении.

Задолго до выхода в прокат «Матильда» вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это «обычный художественный фильм».

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