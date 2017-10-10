Японские военные возвращаются во Владивосток
14 октября в 8:30 во Владивостоке на Корабельной набережной пройдет торжественная встреча отряда кораблей морских сил самообороны Японии, сообщает Deita. ru.
14 октября в 8:30 во Владивостоке на Корабельной набережной пройдет торжественная встреча отряда кораблей морских сил самообороны Японии, сообщает Deita. ru.
В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2017 год планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» — сообщает ТОФ.
Визит кораблей МССО Японии продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий.
Михаил Грач.