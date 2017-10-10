Японские военные возвращаются во Владивосток

В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2017 год планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» — сообщает ТОФ.