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11:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Японские военные возвращаются во Владивосток

14 октября в 8:30 во Владивостоке на Корабельной набережной пройдет торжественная встреча отряда кораблей морских сил самообороны Японии, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2017 год планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» — сообщает ТОФ.

Визит кораблей МССО Японии продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий.

Михаил Грач.

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