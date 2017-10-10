Акция по высадке саженцев хвойных пород прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Согласно информации, целью данного мероприятия стало повышение уровня благоустройства и озеленения дворовых территорий, улиц, территорий предприятий, организаций.
Конкурс проходил в три этапа, последний из которых — организация работ по высадке саженцев хвойных пород на территории сквера Железнодорожников Канавинского района.
«С такого позитивного и полезного события мы начали наш выходной день. Данные акции приносят пользу не только Канавинскому району, но и всему городу и поднимают настроение всем, кто участвуют в высадке деревьев», — отметил Михаил Шаров.
Также территориальное общественное самоуправление Канавинского района города Нижнего Новгорода приняло активное участие в данном конкурсе и одержало победу по двум территориям — Сквер Железнодорожников микрорайона «Сортировочный» и дворовая территория по улице Сергея Акимова 37,38,39 микрорайона «ЭЖК, Мещерское озеро».