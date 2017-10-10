Акция по высадке саженцев хвойных пород прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Конкурс проходил в три этапа, последний из которых — организация работ по высадке саженцев хвойных пород на территории сквера Железнодорожников Канавинского района.

«С такого позитивного и полезного события мы начали наш выходной день. Данные акции приносят пользу не только Канавинскому району, но и всему городу и поднимают настроение всем, кто участвуют в высадке деревьев», — отметил Михаил Шаров.