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11:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Акция по высадке саженцев хвойных пород прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров принял участие в экологическом конкурсе «Хвойный Нижний».

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, целью данного мероприятия стало повышение уровня благоустройства и озеленения дворовых территорий, улиц, территорий предприятий, организаций.

Конкурс проходил в три этапа, последний из которых — организация работ по высадке саженцев хвойных пород на территории сквера Железнодорожников Канавинского района.

«С такого позитивного и полезного события мы начали наш выходной день. Данные акции приносят пользу не только Канавинскому району, но и всему городу и поднимают настроение всем, кто участвуют в высадке деревьев», — отметил Михаил Шаров.

Также территориальное общественное самоуправление Канавинского района города Нижнего Новгорода приняло активное участие в данном конкурсе и одержало победу по двум территориям — Сквер Железнодорожников микрорайона «Сортировочный» и дворовая территория по улице Сергея Акимова 37,38,39 микрорайона «ЭЖК, Мещерское озеро».

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