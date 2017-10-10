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11:20 (мск), источник: БЕЛТА

Корректировку границ районов и областей Беларуси завершат в 2018 году

10 октября, Минск /Вера Сергеева — БЕЛТА/. Работы по актуализации границ районов и областей Беларуси завершатся в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

Источник: БЕЛТА

«Корректировка границ проводится в соответствии с планом по поручению правительства. В прошлом году “Белгипрозем” завершил установление границ Минской области и ее районов. Результаты этой работы прошли общественное обсуждение. Нормализации было подвергнуто 28% протяженности границ Минской области и 35% — ее районов. Площадь столичного региона уменьшилась всего на 0,04%. В текущем году работы проводятся в Брестской и Гродненской областях, в 2018-м на очереди Витебская, Могилевская и Гомельская», — рассказал Андрей Гаев.

По его словам, существующие границы административно-территориальных единиц Беларуси были определены еще до 1966 года. Сегодня они могут проходить по полю, озеру или лесу. «Понять четко, где один район заканчивается и начинается другой, очень сложно. Поэтому при выполнении работы старались сделать так, чтобы граница шла вдоль дороги, линии электропередачи и т. д. И чтобы площадь областей при этом существенно не менялась. Совмещение границ с долговременными и опознаваемыми объектами местности в дальнейшем позволит однозначно распознать их как на местности, так и на планово-картографических материалах», — отметил Андрей Гаев.

После установления границ осуществляется госрегистрация районов и областей в реестре административно-территориальных единиц и территориальных единиц, и при необходимости вносятся изменения в Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Организации по землеустройству вносят изменения в земельно-информационную систему, а топографо-геодезические организации — на дежурную справочную карту Беларуси. После уточнения площади районов будет обновлена карта Беларуси.

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