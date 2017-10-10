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11:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Спасатели Хабаровска стремятся к стандартам ООН

Дальневосточный поисково-спасательный отряд пройдёт международную аттестацию.

В Хабаровск из Австрии вернулись сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дальневосточники приняли участие в аттестации австрийского поисково-спасательного отряда.

Мероприятия проходило по квалификации Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения ООН (INSARAG). В состав международной группы наблюдателей вошли начальник поисково-спасательной службы Владимир Кадыков и спасатель международного класса Максим Почекунин.
— Экзамен проходил на на полигоне неподалеку от Вены и от австрийских спасателей потребовалось всё их мастерство, знания и умение пользоваться современными приборами поиска пострадавших, альпинистским снаряжением и инженерной техникой, — рассказала сотрудник ДВРПСО МЧС Елена Чувашова. По легенде учений австрийские спасатели стали частью международной команды, работающей в городе после разрушительного землетрясения в условиях, максимально приближенных к реальности. В течение 36 часов команда вела поиск людей, в том числе при помощи служебных собак и спецприборов и эвакуировала пострадавших, применяя альпинистское снаряжение. Задачу спасателям усложняли повторные подземные толчки. Австрийцам удалось успешно пройти испытание.
— Мы вошли в состав наблюдателей наряду с представителями спасательных формирований Франции, Алжира, Словении и Украины, — рассказал Владимир Кадыков. — Это был очередной этап в подготовке нашего Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России к международной аттестации по методологии INSARAG, которая началась в этом году. Наблюдали, как работают коллеги, и поняли, что наши ребята ни в чём им не уступят. Группа INSARAG была создана в 1991 году после анализа действий спасателей при ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году, когда профильные службы нескольких стран осознали необходимость совместной работы в районах крупномасштабных катастроф по единым стандартам. Аттестация по методике группы для спасательных отрядов введена в 2005 году.

На сегодня в России такую аттестацию прошли «Центроспас» и Сибирским РПСО МЧС. ДВРПСО планирует сдать экзамен в 2020 году, став третьим в стране отрядом максимального профессионального уровня.

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 Спасатели Хабаровска стремятся к стандартам ООН
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