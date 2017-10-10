Спасатели Хабаровска стремятся к стандартам ООН
Дальневосточный
Дальневосточный
В Хабаровск из Австрии вернулись сотрудники Дальневосточного регионального
Мероприятия проходило по квалификации Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения ООН (INSARAG). В состав международной группы наблюдателей вошли начальник
— Экзамен проходил на на полигоне неподалеку от Вены и от австрийских спасателей потребовалось всё их мастерство, знания и умение пользоваться современными приборами поиска пострадавших, альпинистским снаряжением и инженерной техникой, — рассказала сотрудник ДВРПСО МЧС Елена Чувашова. По легенде учений австрийские спасатели стали частью международной команды, работающей в городе после разрушительного землетрясения в условиях, максимально приближенных к реальности. В течение 36 часов команда вела поиск людей, в том числе при помощи служебных собак и спецприборов и эвакуировала пострадавших, применяя альпинистское снаряжение. Задачу спасателям усложняли повторные подземные толчки. Австрийцам удалось успешно пройти испытание.
— Мы вошли в состав наблюдателей наряду с представителями спасательных формирований Франции, Алжира, Словении и Украины, — рассказал Владимир Кадыков. — Это был очередной этап в подготовке нашего Дальневосточного регионального
На сегодня в России такую аттестацию прошли «Центроспас» и Сибирским РПСО МЧС. ДВРПСО планирует сдать экзамен в 2020 году, став третьим в стране отрядом максимального профессионального уровня.