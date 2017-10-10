Вторую смену в хабаровских школах ликвидируют к 2035 году

Источник: Восток Медиа

Список мер для ликвидации в школах дальневосточной столицы второй смены обсудили депутаты городской думы на комитете по социальным вопросам. По плану проблема решится к 2035 году. Для этого в городе придётся построить 12 новых учебных заведений.

Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Хабаровска на 2017−2035 годы вынесут на заседание городской думы. Для реализации проектов, предусмотренных в документе, муниципальные власти планируют потратить 28,4 миллиарда рублей, которые намерены получить из бюджетов разных уровней, а также от частных инвесторов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«До 2035 года планируется реконструировать одно учреждение дополнительного образования и один дом культуры, построить три детских школы искусств и художественную школу, один дом творчества. Для создания новых мест в общеобразовательных организациях намечено строительство 12 новых школ, семи пристроек к школам № 63, 30, 32, 11, 23, лицеям “Ступени” и многопрофильному, в планах также построить десяти детских садов», — рассказала и. о. заместителя мэра по социальным вопросам Татьяна Скорик.