Новосибирские ученые используют ускоритель для лечения опухолей

Источник: Вести - Новосибирск

Это не МРТ, и не компьютерная томография. Это — ускоритель. Медицинский. Находится он не в научном институте Академгородка, а в клинике Мешалкина.

Здесь таких установок — две. Специально выстроили толстые бетонные стены. Не пропускают излучение. Пучки радиоактивных лучей бьют по злокачественным опухолям, метастазам. Не облучая здоровые ткани и органы.

Сергей Ярмощук, Заведующий отделением онкологии и радиотерапии НМИЦ имени Мешалкина: «Пушка, откуда идет излучение. Мы прицеливаемся на этот участок, и только на этот участок будет подаваться энергия.

Аппарат в рабочем состоянии постоянно в движении. Вращается вокруг пациента.

Татьяна Чуй, Корреспондент: «А для того, чтобы прицел был точным, важно во время процедуры на столе не сдвигаться даже на миллиметр. Для этого используют специальные фиксирующие маски. Вот здесь их целая батарея. Маски для головы. И для каждого пациента здесь — в клинике Мешалкина — их изготавливают индивидуально. Вот даже подписаны».

Больных — поток. Прячут лица от телекамеры. Открыто говорить о диагнозе — рак — не хотят. Вот так — в надежде на спасение — в этих коридорах пять лет назад ждал своей очереди на лучевую терапию и житель Ордынского района Владимир Бугаков. Гигантская опухоль съедала его изнутри.

Владимир Бугаков, Житель Ордынского района: «Опухоль 19 на 21. Футбольный мяч. Все. Вы идите, идите. Это страшно. Вот так вот сяду. Чувствуется. А не болела, ничего. Ходил ничего».

Оперировать никто не взялся. Владимир готовился к худшему. Вернули к жизни — хирурги и радиотерапевты клиники Мешалкина. Эти технологии, оборудование, опыт — тяжелая артиллерия в борьбе со злокачественными образованиями.

Елена Саймолова, Врач-радиотерапевт отделения онкологии и радиотерапии НМИЦ имени Мешалкина: «Эта опухоль прорастала в магистральные сосуды. Благодаря уникальной способности наших сосудистых хирургов. Им удалось практически всю опухоль удалить. Следующим этапом предполагалось проведение лучевой терапии».