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12:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы будут обжаловать в суде штрафы за выезд за стоп-линию

Жители Волгограда обжалуют в суде штрафы за выезд за стоп-линию.

Автомобилисты массово начали получать «письма счастья» за нарушения, заснятые комплексами видеофиксации ПДД, штраф за нарушение составляет 800 рублей. При этом некоторым пришло уже не одно подобное извещение. Однако платить согласны далеко не все. Дело в том, что тех самых стоп-линий, которые водители якобы пересекают, на многих дорогах в настоящее время просто нет.

«Разметки нет, но вы платите… Мужу тоже прислали, красиво написали, проехал на красный сигнал светофора, пересек стоп-линию и фото приложили, — пишет в сети волгоградка Елена А. — Правда, на фото пешеход спокойно идет по зебре, а перед нашей машиной еще ряд машин и стоп-линии нет. Обращение в ГИБДД осталось без ответа. Вчера муж подал жалобу в суд. В суде посоветовали заплатить 50%, которые потом вернут через налоговую».

В мэрии Волгограда сообщили, что в течение октября разметку, в том числе стоп-линии, должны нанести на все основные магистрали города.

Пока же камеры в качестве нарушения часто фиксируют выезд за знак «Стоп» на участках, где нет разметки. Кроме того, и на дорогах с разметкой водители рекомендуют друг другу быть аккуратнее. Хотя нарушением считается выезд колесами за стоп-линию, камера может зафиксировать бампер над разметкой и счесть это нарушением.

Впрочем, многие считают, что в ряде случаев наложение такого штрафа все же обоснованно, и эти меры позволят бороться с хамским поведением на дороге. В активном обсуждении данной темы в сетях автомобилисты приводят в пример немало случаев, когда водители позволяют себе заезжать даже на пешеходный переход.

Уточним, что в настоящее время выезд за стоп-линию в Волгограде фиксируют 25 камер, до конца года должны установить еще 84 комплекса видеофиксации. Также вскоре должно заработать оборудование, фиксирующее выезд на выделенные полосы.

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