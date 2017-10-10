Волгоградцы будут обжаловать в суде штрафы за выезд за стоп-линию
Жители Волгограда обжалуют в суде штрафы за выезд за
Жители Волгограда обжалуют в суде штрафы за выезд за
Автомобилисты массово начали получать «письма счастья» за нарушения, заснятые комплексами видеофиксации ПДД, штраф за нарушение составляет 800 рублей. При этом некоторым пришло уже не одно подобное извещение. Однако платить согласны далеко не все. Дело в том, что тех самых
«Разметки нет, но вы платите… Мужу тоже прислали, красиво написали, проехал на красный сигнал светофора, пересек
В мэрии Волгограда сообщили, что в течение октября разметку, в том числе
Пока же камеры в качестве нарушения часто фиксируют выезд за знак «Стоп» на участках, где нет разметки. Кроме того, и на дорогах с разметкой водители рекомендуют друг другу быть аккуратнее. Хотя нарушением считается выезд колесами за
Впрочем, многие считают, что в ряде случаев наложение такого штрафа все же обоснованно, и эти меры позволят бороться с хамским поведением на дороге. В активном обсуждении данной темы в сетях автомобилисты приводят в пример немало случаев, когда водители позволяют себе заезжать даже на пешеходный переход.
Уточним, что в настоящее время выезд за