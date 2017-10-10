Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Отказ Ефремова ехать на съемки в Крым вызвал реакцию в Сети - СМИ
СМИ: Конфуз на встрече Путина и Бердымухамедова
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Вся опухшая»: поклонники критикуют Викторию Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
12Взрыв военных складов под Винницей
12:17 (мск), источник: Prokazan.ru

«Осутствие капремонта, открытые люки во дворе, парковка на газоне»: на что жалуются казанцы

Каждый день в редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки.

Источник: Prokazan.ru

Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на сайте.

ДОРОГА

 — На проспекте Победы, 30 ужасная дорога на въезде во двор.

 — Во дворе на Ибрагимова, 25 весь асфальт в ямах, после дождей к подъезду невозможно даже подойти.

 — На Воровского, 13 нет асфальта.

 — На улице Гагарина, 61 и 63 нет асфальта — яма на яме!

ДВОРЫ И ПАРКОВКИ

 — Дом на Товарищеской, 29 нуждается в капремонте.

 — У дома № 26 по улице Лаврентьева автомобилисты паркуются на зеленой зоне.

 — На Чуйкова, 27а не благоустроен двор, дороги все разбиты.

 — Во дворах домов № 3, 5, 7, 9, 11 по улице Димитрова нет ни дворников, ни уборщиц, а также отсутствует контейнерная площадка для мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 — От улицы Декабристов, 89 до улицы 2-я Юго-Западная, 2 стоят четыре фонаря, но ни одна лампочка не работает.

 — Во дворе дома № 78 по проспекту Победы на время работ были открыты 4 люка, нет ни оград, ни надзора, чтобы никто не провалился. Работы закончены, а люки так и открыты. Опасно ходить!

 — На Гудованцева, 22 отменили автобусную остановку «Хлебный».

 — Рядом с домами № 16,22 по улице Абсалямова разрушился забор, который огораживает заброшенный фундамент. За безопасностью никто не следит, на территории скопился мусор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главу ГИБДД Чистополя накажут за угрозы водителю "Камаза"
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь