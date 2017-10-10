«Осутствие капремонта, открытые люки во дворе, парковка на газоне»: на что жалуются казанцы

Источник: Prokazan.ru

Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на сайте.

ДОРОГА

— На проспекте Победы, 30 ужасная дорога на въезде во двор.

— Во дворе на Ибрагимова, 25 весь асфальт в ямах, после дождей к подъезду невозможно даже подойти.

— На Воровского, 13 нет асфальта.

— На улице Гагарина, 61 и 63 нет асфальта — яма на яме!

ДВОРЫ И ПАРКОВКИ

— Дом на Товарищеской, 29 нуждается в капремонте.

— У дома № 26 по улице Лаврентьева автомобилисты паркуются на зеленой зоне.

— На Чуйкова, 27а не благоустроен двор, дороги все разбиты.

— Во дворах домов № 3, 5, 7, 9, 11 по улице Димитрова нет ни дворников, ни уборщиц, а также отсутствует контейнерная площадка для мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

— От улицы Декабристов, 89 до улицы 2-я Юго-Западная, 2 стоят четыре фонаря, но ни одна лампочка не работает.

— Во дворе дома № 78 по проспекту Победы на время работ были открыты 4 люка, нет ни оград, ни надзора, чтобы никто не провалился. Работы закончены, а люки так и открыты. Опасно ходить!

— На Гудованцева, 22 отменили автобусную остановку «Хлебный».