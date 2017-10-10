«Осутствие капремонта, открытые люки во дворе, парковка на газоне»: на что жалуются казанцы
Каждый день в редакцию поступают десятки звонков, писем и
Каждый день в редакцию поступают десятки звонков, писем и
Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на сайте.
ДОРОГА
— На проспекте Победы, 30 ужасная дорога на въезде во двор.
— Во дворе на Ибрагимова, 25 весь асфальт в ямах, после дождей к подъезду невозможно даже подойти.
— На Воровского, 13 нет асфальта.
— На улице Гагарина, 61 и 63 нет асфальта — яма на яме!
ДВОРЫ И ПАРКОВКИ
— Дом на Товарищеской, 29 нуждается в капремонте.
— У дома № 26 по улице Лаврентьева автомобилисты паркуются на зеленой зоне.
— На Чуйкова, 27а не благоустроен двор, дороги все разбиты.
— Во дворах домов № 3, 5, 7, 9, 11 по улице Димитрова нет ни дворников, ни уборщиц, а также отсутствует контейнерная площадка для мусора.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
— От улицы Декабристов, 89 до улицы 2-я
— Во дворе дома № 78 по проспекту Победы на время работ были открыты 4 люка, нет ни оград, ни надзора, чтобы никто не провалился. Работы закончены, а люки так и открыты. Опасно ходить!
— На Гудованцева, 22 отменили автобусную остановку «Хлебный».
— Рядом с домами № 16,22 по улице Абсалямова разрушился забор, который огораживает заброшенный фундамент. За безопасностью никто не следит, на территории скопился мусор.