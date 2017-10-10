В Казахстане заработала электронная биржа труда

Источник: Informburo.kz

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова представила членам Правительства законопроект «О занятости населения», подготовленный совместно с национальной палатой «Атамекен».

Одним из новшеств законопроекта она назвала создание электронной биржи труда, которая объединяет информацию государственных и частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, представляемых самим гражданами и работодателями. Она обеспечит возможность:

самостоятельно найти работу или работника, используя информацию, имеющуюся в базе; воспользоваться услугами центров занятости, частных агентств занятости и частных интернет-ресурсов.

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«На прошлой неделе в пилотном режиме запустили электронную биржу, к ней уже присоединились и разместили вакансии 11 частных агентств занятости. Сейчас решаются технические вопросы передачи этой информации интернет-площадкам», — сказала Тамара Дуйсенова.

Она уверена, что внедрение единой электронной площадки позволит увеличить охват самозанятых и безработных граждан от 10% в 2016 году до 25% в 2018 году.

Вторым изменением станет подключение частных агентств занятости к поиску работы для безработных и самозанятых граждан. Министр труда добавила, что ведомство планирует передать в аутсорсинг функции по профориентации безработных и самозанятых граждан, организации их обучения и трудоустройства.

Третье изменение предусматривает поэтапную трансформацию государственных центров занятости.

«Центры занятости из государственных учреждений будут переведены в форму предприятий на праве хозяйственного ведения. Организационно-правовая форма будет определяться местными исполнительными органами самостоятельно», — сказала глава ведомства.

Члены Правительства поддержали законопроект.