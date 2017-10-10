Журналисты протестуют перед зданием Высшего совета магистратуры
Журналисты и представители гражданского сообщества протестуют перед зданием Высшего совета магистратуры против намерения засекретить данные, сообщает NOI.md.
Журналисты и представители гражданского сообщества протестуют перед зданием Высшего совета магистратуры против намерения засекретить данные, сообщает NOI.md.
Группа протестующих недовольна новым Положением о порядке размещения судебных решений, рассматриваемым сегодня ВСМ. По их словам, введение этого Положения является попыткой деперсонализации судебных решений, так как данные физического лица, фигурирующего в деле, будут засекречены.
«Проект предусматривает анонимизацию всех физических лиц в судебных решениях, размещенных на
Новое положение предусматривает исключение данных об имени и фамилии сторон из судебных решений, опубликованных на порталах судов, что сделает невозможным поиск судебных решений для журналистов и общества; размещение на
Еще одно положение вызывает беспокойство в связи с расширением списка категорий судебных решений, которые не будут больше обнародованы на порталах судов.