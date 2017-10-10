Журналисты протестуют перед зданием Высшего совета магистратуры

Источник: Noi.md

Группа протестующих недовольна новым Положением о порядке размещения судебных решений, рассматриваемым сегодня ВСМ. По их словам, введение этого Положения является попыткой деперсонализации судебных решений, так как данные физического лица, фигурирующего в деле, будут засекречены.

«Проект предусматривает анонимизацию всех физических лиц в судебных решениях, размещенных на веб-страницах судебных инстанций. Это значительно осложнит журналистское расследование и сделает невозможным поиск судебных решений по резонансным делам, а также информации о ходе рассмотрения этих дел. Это еще больше уменьшит доверие к правосудию», — утверждают активисты.

Новое положение предусматривает исключение данных об имени и фамилии сторон из судебных решений, опубликованных на порталах судов, что сделает невозможным поиск судебных решений для журналистов и общества; размещение на веб-страницах судебных инстанций информации о судебных заседаниях не менее, чем за три дня до их проведения и удаление информации после завершения судебных заседаний. По словам протестующих, это значительно осложнит мониторинг резонансных дел.