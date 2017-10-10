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12:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Служба ветеринарии: Высока вероятность вспышки африканской чумы свиней в Приангарье

Усиленный контроль введен в области в связи с заболеванием в Красноярском крае.

Источник: IrkutskMedia.ru

Начальник отдела управления службы ветеринарии Иркутской области, главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Иркутску, Иркутскому, Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйскому районам Владимир Морозов заявил, что высока вероятность заноса вируса АЧС в Иркутскую область в связи со вспышкой на территории Красноярского края. В Приангарье введен усиленный контроль за ввозом свинины с соседнего региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

В связи с этим усиливаются требования к учреждениям социальной сферы.

«Свинина принимается на хранение и переработку при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Продукция должна быть обеспечена маркировкой производителя, содержащей информацию о дате выработки, сроках годности, условиях хранения. При поставках мяса с территории Красноярского края в социальные учреждения необходимо проинформировать территориальный отдел госветнадзора службы ветеринарии Иркутской области. Биологические отходы, получаемые в процессе переработки свинины, должны уничтожаться в биотермических ямах, либо путем сжигания в крематориях. Категорически запрещается скармливать биоотходы свиньям», — говорится в сообщении.

Нарушителей будут наказывать по ст. 238 УК РФ. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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