Служба ветеринарии: Высока вероятность вспышки африканской чумы свиней в Приангарье

Источник: IrkutskMedia.ru

Начальник отдела управления службы ветеринарии Иркутской области, главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Иркутску, Иркутскому, Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйскому районам Владимир Морозов заявил, что высока вероятность заноса вируса АЧС в Иркутскую область в связи со вспышкой на территории Красноярского края. В Приангарье введен усиленный контроль за ввозом свинины с соседнего региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

В связи с этим усиливаются требования к учреждениям социальной сферы.

«Свинина принимается на хранение и переработку при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Продукция должна быть обеспечена маркировкой производителя, содержащей информацию о дате выработки, сроках годности, условиях хранения. При поставках мяса с территории Красноярского края в социальные учреждения необходимо проинформировать территориальный отдел госветнадзора службы ветеринарии Иркутской области. Биологические отходы, получаемые в процессе переработки свинины, должны уничтожаться в биотермических ямах, либо путем сжигания в крематориях. Категорически запрещается скармливать биоотходы свиньям», — говорится в сообщении.