Собственников аварийного жилья ищут в Иркутской области, чтобы дать новое

К примеру, в посёлке Артёмовском Бодайбинского района почти 400 таким собственникам положено новое жильё. А в Черемхово ищут 119 человек. Об этом заявила 10 октября 2017 года представитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание региона.

По данным представителя службы госжилнадзора, собственников не удаётся установить по ряду причин — кто-то умер, а родственники не вступили в наследство, кто-то уехал в неизвестном направлении и т. д. Бывает, что часть квартир в домах пустует годами. Поиски собственников ведут и в других муниципалитетах.