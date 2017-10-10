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12:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Собственников аварийного жилья ищут в Иркутской области, чтобы дать новое

В Иркутской области ведут поиски собственников квартир в некоторых ветхих и аварийных домах, подлежащих сносу.

Источник: РИА "Новости"

К примеру, в посёлке Артёмовском Бодайбинского района почти 400 таким собственникам положено новое жильё. А в Черемхово ищут 119 человек. Об этом заявила 10 октября 2017 года представитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание региона.

По данным представителя службы госжилнадзора, собственников не удаётся установить по ряду причин — кто-то умер, а родственники не вступили в наследство, кто-то уехал в неизвестном направлении и т. д. Бывает, что часть квартир в домах пустует годами. Поиски собственников ведут и в других муниципалитетах.

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