Собственников аварийного жилья ищут в Иркутской области, чтобы дать новое
В Иркутской области ведут поиски собственников квартир в некоторых ветхих и аварийных домах, подлежащих сносу.
В Иркутской области ведут поиски собственников квартир в некоторых ветхих и аварийных домах, подлежащих сносу.
К примеру, в посёлке Артёмовском Бодайбинского района почти 400 таким собственникам положено новое жильё. А в Черемхово ищут 119 человек. Об этом заявила 10 октября 2017 года представитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание региона.
По данным представителя службы госжилнадзора, собственников не удаётся установить по ряду причин —