В школах Челябинска успешно внедряют энергосберегающие технологии

Источник: Uralpress.ru

Итоги реализации проекта подвели сегодня, 10 октября, на заседании рабочей группы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации Челябинска.

Напомним, в 2015 году муниципальное бюджетное учреждение «Челябинский городской фонд энергоэффективности и инновационных технологий» (МБУ «ЧГФЭиИТ») запустило пилотный проект по внедрению энергосервисных контрактов в учреждениях, находящихся в муниципальной собственности.

Это особая форма договора, направленная на экономию расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Затраты инвестора, таким образом, возмещаются за счет достигнутой экономии средств.

Так, в 97-ом лицее была установлена система автоматического регулирования подачи тепловой энергии на нужды отопления и ГВС. Плановая экономия составила порядка 15 процентов.

В школе № 12 установили светодиодные светильники с системой регулирования освещения, исходя из уровня освещенности в конкретном помещении. «Умные» градиентные лампы и светильники реагируют на звук, движение и автоматически подстраиваются под уровень естественного освещения. Это в 40 раз экономнее ламп накаливания, в восемь раз — люминесцентного освещения, в три раза — светодиодного.

«Вышла школа на экономию в 50 процентов. Инвестор также произвел ремонт кухни за свой счет. Они хотят получить экономию в 70 процентов. Готовится и новый эксперимент. Чтобы в каждом классе были установлены датчики температурного режима. Чтобы везде было “умное” тепло, и температура во всех классах была одинакова», — рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Челябинский городской фонд энергоэффективности и инновационных технологий» Вячеслав Суховерхов.

Сейчас готовятся новые контракты. По установке систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии в школе № 41 и образовательном центре № 1. А в школах № 22 и 151 появятся светодиодные светильники.

«Есть проблема. Шесть школ отказались от заключения контрактов. Хотя у них был проведен энергоаудит, сделаны все расчеты. Кого-то не устроил срок контракта, кто-то испугался», — отметил Вячеслав Суховерхов.

«Не понимаю причины, если есть положительная динамика. Денег от школ не требуют. Это деньги энергосервисного контракта. Давайте двигайтесь дальше. Повышайте качество обслуживания. Инвесторы заинтересованы реализовывать проекты. Пусть управление образования подключается к этой работе», — отметил первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.