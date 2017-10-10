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13:51 (мск), источник: Российская газета

Названы самые «культурные» города России

В рейтинге самых насыщенных культурными учреждениями городов России первое место занял Санкт-Петербург, также в список лидеров вошли Казань, Грозный и Новосибирск. Примечательно, что Москва лишь замыкает первую пятерку.

По данным анализа, проведенного Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, в среднем 83 процента жителей крупных и средних городов считают достаточным количество театров, кинотеатров, галерей, библиотек и прочих учреждений культуры.

Исследование было проведено в рамках проекта по оценке качества жизни в Российских городах. Оценивалось не только количество таких заведений и уровень культурной среды в целом. Так, состоянием учреждений культуры довольны 94 процента жителей Северной столицы, 93 процента жителей Казани, 92 — в Грозном и 90 в Новосибирске. Замыкает пятерку Москва с 90 процентами положительно оценивающих культурную среду горожан.

Замыкают же список из 39 городов Ижевск, Тольяти, Ульяновск, Волгоград и Набережные Челны. Что касается последнего города, его культурное развитие положительно оценили лишь половина жителей. В целом удовлетворенность горожан в этом вопросе растет: еще в 2014 году подобный анализ показал, что развитие культурных учреждений положительно оценивают 77 процентов опрошенных, против сегодняшних 83-х.

Однако исследование выявило и отрицательную динамику в том, что касается доступности получения качественного образования. Здесь за последние четыре года показатели напротив упали на 4 процента, и сегодня 80 процентов опрошенных отзываются о системе образования в городе положительно.

Лучшие результаты за Томском, Новосибирском и Владивостоком — здесь 95 процентов жителей считают образование качественным, современным и доступным. Хуже всего дела обстоят в Махачкале — довольными оказались лишь 39 процентов жителей. Также «в хвосте» оказались Пенза, Ижевск, Тольятти и Липецк.

Изучили социологи и потребности жителей крупных городов в тех или иных профильных образовательных учреждениях. Большинство россиян самыми необходимыми назвали дошкольные учебные заведения, однако если в 2014 году за них «голосовали» 46 процентов респондентов, то сегодня эта цифра снизилась до 33 процентов, что также показывает положительную динамику.

Еще 24 процента опрошенных считают, что в их городе не хватает спортивных школ секций, 15 процентов — за профучилища, столько же за музыкальные и художественные. Среди вузов самыми востребованными оказались военные — 8 процентов горожан видят необходимость именно в них.

По пять процентов высказались за создание дополнительных медицинских и технических университетов, 3 процента — за экономические вузы. Меньше всего горожане испытывают потребность в духовных семинариях и коррекционных школах — всего 1 процент, причем эта цифра не меняется на протяжении последних трех лет.

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