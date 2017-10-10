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13:49 (мск), источник: Интерфакс

«Умные» урны установят в Москве

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют мусор, установят в Москве, сообщила директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко.

«Будет пилотный проект в Москве. Это отечественная технология», — уточнила она.

Демченко пояснила, что технология «умной» урны предусматривает прессование собираемого мусора и связь со службами вывоза при наполнении емкости.

Она отметила, что сфера твердых коммунальных отходов — не единственное «цифровое» направление в ЖКХ. В частности, вводится автоматизированная система учета коммунальных платежей населения.

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