«Умные» урны установят в Москве
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют мусор, установят в Москве, сообщила директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко.
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют мусор, установят в Москве, сообщила директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко.
«Будет пилотный проект в Москве. Это отечественная технология», — уточнила она.
Демченко пояснила, что технология «умной» урны предусматривает прессование собираемого мусора и связь со службами вывоза при наполнении емкости.
Она отметила, что сфера твердых коммунальных отходов — не единственное «цифровое» направление в ЖКХ. В частности, вводится автоматизированная система учета коммунальных платежей населения.