Уроки шахмат введут в начальной школе, заявила Васильева

Шахматный кружок для учащихся начальных классов есть в школах 70 регионов РФ, всего в шахматы играют 742 тысячи российских школьников, сообщила Васильева ранее на заседании у председателя правительства, посвященном допобразованию детей.
Что касается обязательного введения. Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего года, с 1 по 4 класс — один час в неделю.
Ольга ВасильеваМинистр образования и науки России
Она отметила, что для учителей это не будет сложным.
Ранее Васильева называла пять направлений дополнительного образования, которые, по ее мнению, должны быть в каждой школе и проводиться бесплатно: театральный, музыкальный, технический, спортивный кружки и шахматы.