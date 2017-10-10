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14:24 (мск), источник: РИА Новости

Уроки шахмат введут в начальной школе, заявила Васильева

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В ближайшие два года в младших классах российских школ введут обязательный урок по шахматам, сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева на правчасе в Совете Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Шахматный кружок для учащихся начальных классов есть в школах 70 регионов РФ, всего в шахматы играют 742 тысячи российских школьников, сообщила Васильева ранее на заседании у председателя правительства, посвященном допобразованию детей.

Что касается обязательного введения. Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего года, с 1 по 4 класс — один час в неделю.
Ольга Васильева
Министр образования и науки России

Она отметила, что для учителей это не будет сложным.

Ранее Васильева называла пять направлений дополнительного образования, которые, по ее мнению, должны быть в каждой школе и проводиться бесплатно: театральный, музыкальный, технический, спортивный кружки и шахматы.

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