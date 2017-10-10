На трассе М-53 появятся светодиодные табло с подсказками для водителей
Экраны заработают к концу месяца.
Экраны заработают к концу месяца.
На трассе М-53 в Красноярском крае появятся специальные светодиодные табло, которые будут отображать подсказки для водителей. Такие экраны в регионе установят впервые, отмечает «Авторитетное радио». По словам замначальника управления автодорог «Байкал» Андрея Капустина, новые табло призваны помочь водителям.
«Там будет информация для безопасности дорожного движения. Если погода будет бушевать, то мы будем предупреждать водителей об участках, где сложно проехать», — рассказал Капустин.
Два экрана уже появились в районе деревни Творогово: один — по направлению в аэропорт, второй — в сторону Красноярска. Сейчас рабочие будут подключать и тестировать экраны. В полную силу система заработает в последних числах октября.