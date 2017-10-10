Больше ста платных парковочных мест откроют в центре Новосибирска до конца года

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске взяли ситуацию под контроль. И намерены — довести проект до разумного финала. Сегодня в областном центре за круглым столом обсуждали сколько парковок строить, где и сколько брать за час.

Планируют обустроить — почти 11 тыс. машиномест. Работу разбили на несколько этапов. В 2017 году запущен пилотный проект — парковку открыли на площади Гарина-Михайловского, здесь могут одновременно разместиться 50 машин. Там же до конца этого года запустят площадку на 110 мест.

Сейчас это удовольствие обходится в 20 руб. в час. К концу года, когда парковка выйдет из режима тестирования, стоимость повысят. Уже В 2018 году мэрия планирует ввести в эксплуатацию в центре Новосибирска четыре платные парковки. В 2019 году — еще четыре, и в результате припарковать автомобиль без риска нарваться на штраф и эвакуацию смогут аж 700 автовладельцев. В сравнении с общим числом машин на улицах города — а их полмиллиона ежедневно катаются по Новосибирску и окрестностям — это капля в море. .

Всего под парковки хотят отдать семь зон, которые охватывают территорию в границах улиц Большевистская (Речной вокзал), Северная, Владимирская и Ипподромская.

Чиновники и общественники горды проделанной работой. Народ тем временем возмущается — ведь придется платить. И главный вопрос даже не «за что?», а «зачем»? Мол, проблему пробок на главных магистралях так не решить. У разработчиков есть ответ: например, московский опыт. Платные парковки в центре столицы помогли разгрузить дороги почти на 20 процентов. И это при том, что число автомобилей в Москве за год увеличилось на 200 тысяч. Теперь — В зонах с тарифом 200 рублей за час водители предпочитают оставлять машины не более чем на 60 минут. Ранее, когда парковка в этих местах была бесплатной, люди бросали свои машины на целый день. То есть водители стали рациональнее подходить к размещению своего транспорта.

Сибирякам тоже обещают улучшения дорожной ситуации. Будет выбор — поставить авто на платной или на бесплатной — в свободной зоне — например в Торговом центре. Планируют, что реализация этого проекта увеличит пропускную способность Новосибирских магистралей на 15%. Настолько же повысится скорость движения. Уменьшатся и пробки, а следовательно общественный транспорт тоже начнет ходить динамичнее и время в пути сократится в среднем на четверть. Такие результаты связывают с тем, что часть водителей не будут платить за стоянку и перестанут въезжать в центр. В Общественном совете Новосибирска — идею поддержали.

Валерий Филиппов, Архитектор, член общественного совета: «В центре Новосибирска, конечно, нужно ограничить движение транспорта. Путем введения платных парковок. Рано или поздно это будет регулировать горожан по части покупки машин или второй или даже». .

Час простоя обойдется новосибирцам в сумму от 20 до 50 рублей. В Москве, для сравнения, за парковку в центре платят три сотни. Но сравнивать Новосибирск с Москвой не стоит… Посмотрим, что по сибирским регионам. Еще никто из соседей не смог реализовать полномасштабный проект. В Красноярске и вовсе инвестор собрал оборудование и отказался работать с муниципалитетом, потому что те не провели должной работы с населением, в итоге инвестор создал убыточный бизнес. В Иркутске все застряло на стадии обсуждения законопроекта. А В Улан-Удэ депутаты горсовета официально заявили, что проект заморожен по причине кризиса и падения покупательской способности горожан. В Сибирском федеральном университете нам рассказали, что реализовать проекты сложно, потому что в России нет комплексного подхода к созданию парковочных пространств.

Александр Фадеев, Профессор кафедры транспорта Сибирского федерального университета: «Стоимость парковки рассчитывают не из того сколько это стоит, а из того, чтобы можно было занять место. Когда рассматривали в Красноярске — говорили, что будет то и то и то, а ввели парковки — и ничего нет. Доставили только хлопоты без ощутимых результатов».

Мэрия Новосибирска не будет привлекать инвесторов к созданию единого платного парковочного пространства. Строить парковки и управлять ими власти планируют самостоятельно. Они уверены, что к 2019 году смогут оборудовать в Новосибирске около восьмисот платных мест. Кстати, один из потенциальных инвесторов после такого решения муниципалитета прокомментировал изданию «Коммерсант». Цитирую: сомневаюсь, что городские службы смогут эффективно управлять проектом парковок. Это довольно сложный бизнес, требующий современных технологических решений, правильного пиара, работы с социальными группами, с недовольными.