Начальник ХК «Сибирь» скоропостижно скончался в Новосибирске

Добавим, что Борис Богданов работал в «святая святых» любого профессионального хоккейного клуба — раздевалке. Коньки, щитки, хоккейные трусы и свитер, клюшки, нагрудник, локти, маска, перчатки, шлем — это еще не весь перечень предметов и вещей, составляющих обязательную амуницию хоккеиста. За всем этим хозяйством в команде приглядывал Борис Богданов.

«Каждый игрок подходит к своей кабинке, которая закреплена за ним все то время, пока он является хоккеистом основного состава, — говорил Борис Богданов в интервью VN.ru. -Случается, что после матча хоккеисты кладут свою форму не так, как она должна располагаться в их кабинках. Кто-то торопится, кто-то, может, не придает этому особого значения. Моя задача и задача моих помощников — навести порядок в раздевалке, вернуть все шлемы, клюшки, футболки, коньки на отведенные им места. Оставлять вещи они могут по-своему, а вот брать их уже привыкли с точно определенных мест и лишнего дискомфорта перед игрой испытывать не должны».