Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Отказ Ефремова ехать на съемки в Крым вызвал реакцию в Сети - СМИ
СМИ: Конфуз на встрече Путина и Бердымухамедова
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
12:36 (мск), источник: VN.ru

Начальник ХК «Сибирь» скоропостижно скончался в Новосибирске

Сегодня на 51-м году жизни скоропостижно скончался начальник команды «Сибирь» Борис Богданов. Он проработал в «Сибири» 22 года, сначала администратором, а затем начальником команды и был самым настоящим незаменимым на своем посту работником.

«Хоккейный клуб “Сибирь” выражает соболезнования семье, близким, друзьям и знакомым. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении команды. — Завтра в фойе первого этажа ЛДС “Сибирь” состоится церемония прощания с начальником команды Борисом Богдановым. Мероприятие продлится с 12:00 до 13:30».

Добавим, что Борис Богданов работал в «святая святых» любого профессионального хоккейного клуба — раздевалке. Коньки, щитки, хоккейные трусы и свитер, клюшки, нагрудник, локти, маска, перчатки, шлем — это еще не весь перечень предметов и вещей, составляющих обязательную амуницию хоккеиста. За всем этим хозяйством в команде приглядывал Борис Богданов.

«Каждый игрок подходит к своей кабинке, которая закреплена за ним все то время, пока он является хоккеистом основного состава, — говорил Борис Богданов в интервью VN.ru. -Случается, что после матча хоккеисты кладут свою форму не так, как она должна располагаться в их кабинках. Кто-то торопится, кто-то, может, не придает этому особого значения. Моя задача и задача моих помощников — навести порядок в раздевалке, вернуть все шлемы, клюшки, футболки, коньки на отведенные им места. Оставлять вещи они могут по-своему, а вот брать их уже привыкли с точно определенных мест и лишнего дискомфорта перед игрой испытывать не должны».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Начальник ХК «Сибирь» скоропостижно скончался в Новосибирске
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь