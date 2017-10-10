Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У СЕ "беспрецедентные" проблемы после отказа России платить - СМИ
Секс сокращает жизнь
Названа предварительная причина крушения Су-24 России в Сирии
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Отказ Ефремова ехать на съемки в Крым вызвал реакцию в Сети - СМИ
СМИ: Конфуз на встрече Путина и Бердымухамедова
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Вся опухшая»: поклонники критикуют Викторию Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
12:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 170 единиц муниципального общественного транспорта не вышли на маршруты в Нижнем Новгороде утром 10 октября

Как сообщается в оперативной сводке происшествий, большая часть не вышедшего в рейсы подвижного состава — это автобусы МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Согласно информации, в рейс не смогли выйти 163 из 516 автобусов, а также 2 трамвая и 1 троллейбус. Метрополитен работал в полном объеме и никаких задержек и сбоев не зафиксировано.

Кроме того в рейс по тем или иным причинам не вышли 62 частных автобуса, принадлежащих перевозчикам работающим по нерегулируемым тарифам.

Как сообщалось ранее, более 50 млн. рублей составляют долги МП «Нижегородпассажиравтотранс» перед поставщиками топлива.

Ранее сообщалось, что «ТНС энерго» официально уведомило администрацию Нижнего Новгорода о мерах по ограничению энергопотребления «Нижегородэлектротранса» из-за долгов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
Банк России нашел у криптовалют признаки финансовой пирамиды
Путин сменил губернатора Ивановской области
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала
В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1» Шоу «Стена», выходящее в более чем десяти странах по всему миру, приходит на российское телевидение
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь