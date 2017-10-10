Более 170 единиц муниципального общественного транспорта не вышли на маршруты в Нижнем Новгороде утром 10 октября

Согласно информации, в рейс не смогли выйти 163 из 516 автобусов, а также 2 трамвая и 1 троллейбус. Метрополитен работал в полном объеме и никаких задержек и сбоев не зафиксировано.

Кроме того в рейс по тем или иным причинам не вышли 62 частных автобуса, принадлежащих перевозчикам работающим по нерегулируемым тарифам.

Как сообщалось ранее, более 50 млн. рублей составляют долги МП «Нижегородпассажиравтотранс» перед поставщиками топлива.