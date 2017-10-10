Днем 11 октября в Беларуси будет полностью отключено теле- и радиовещание

В соответствии с графиками проведения технического обслуживания телевизионного и радиовещательного передающего оборудования на объектах РУП Белтелеком 11 октября по согласованию с телерадиокомпаниями будут проводиться профилактические работы на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях с остановкой эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ, — сообщается на сайте ведомства.