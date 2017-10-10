Днем 11 октября в Беларуси будет полностью отключено теле- и радиовещание
Завтра, 11 октября, в стране будет отсутствовать эфирная трансляция всех телевизионных и звуковых программ. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в
Завтра, 11 октября, в стране будет отсутствовать эфирная трансляция всех телевизионных и звуковых программ. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в
В соответствии с графиками проведения технического обслуживания телевизионного и радиовещательного передающего оборудования на объектах РУП Белтелеком 11 октября по согласованию с телерадиокомпаниями будут проводиться профилактические работы на передающем, электросиловом оборудовании и
Телевизионное и радиовещание будет отключено шесть часов: с 9.00 до 15.00.
Плановая техническая профилактика в Беларуси проводится дважды в год.
Подготовил Максим Вильтовский.