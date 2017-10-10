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12:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Днем 11 октября в Беларуси будет полностью отключено теле- и радиовещание

Завтра, 11 октября, в стране будет отсутствовать эфирная трансляция всех телевизионных и звуковых программ. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В соответствии с графиками проведения технического обслуживания телевизионного и радиовещательного передающего оборудования на объектах РУП Белтелеком 11 октября по согласованию с телерадиокомпаниями будут проводиться профилактические работы на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях с остановкой эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ, — сообщается на сайте ведомства.

Телевизионное и радиовещание будет отключено шесть часов: с 9.00 до 15.00.

Плановая техническая профилактика в Беларуси проводится дважды в год.

Подготовил Максим Вильтовский.

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