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12:51 (мск), источник: Моя Планета

Ученые предложили добывать электричество посреди океанов

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии разработали концепцию возведения ветряных электростанций в океане. Конструкции в Атлантическом и Индийском океанах помогут обеспечить электроэнергией весь мир.

Источник: Моя Планета

Анна Посснер и Кен Калдейра изучили работу ветряных электростанций на суше и пришли к выводу, что скорость ветра в океане значительно выше.

Установка ветряков над поверхностью океанов позволит людям получить доступ к огромному количеству энергии и добывать ее более эффективно, чем на суше.

Если бы ветряная электростанция была построена на 3 млн км² в Атлантике, энергия, добываемая с ее помощью, оказалась бы эквивалентной всей энергии, используемой сегодня из различных источников.

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Ученые признают, что реализация проекта потребует долгих лет, гигантских усилий, международного сотрудничества и внушительных инвестиций. Однако всего две океанские электростанции в Атлантике и Индийском океане помогут снабдить энергией весь мир.

Ветры, гуляющие над океаном, будут разгонять турбины и лопасти гораздо сильнее, чем ветры на берегу, а значит повысят уровень добываемой энергии с 1,5 Вт/м² до 6 Вт/м², сообщает The Independent.

Уточняется, что выработка энергии североатлантической ветровой элетростанции будет сезонной: в течение лета производство снизится, однако накопленной за осень, зиму и весну электроэнергии будет достаточно для удовлетворения всех потребностей стран ЕС.

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Ученые предложили добывать электричество посреди океанов
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