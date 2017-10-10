В Иркутске ощенилась бездомная стерилизованная собака, числившаяся умершей

Как 10 октября 2017 года сообщает служба ветеринарии по региону, собаку с потомством обнаружили во дворе одного из домов местные жители. Её осмотрел ветеринарный врач Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных и сделал заключение, что собака не имеет признаков стерилизации.

По данному факту началась предварительная проверка. Комитет городского обустройства администрации Иркутска сообщил, что идентификационный индивидуальный номер на бирке ощенившейся собаки (9400) означает, что она находилась в питомнике «К-9», который в нынешнем году выиграл контракт по отлову безнадзорных животных города. Кроме того, выяснилось, что из реестра безнадзорных собак и кошек, который предоставил питомник, собака выбыла по причине умерщвления.

«Данные факты и имеющаяся информация позволяют предположить, что исполнитель предоставил заказчику по муниципальному контракту заведомо ложные документы и в принципе нарушил условия контракта, — отмечается в сообщении службы ветеринарии. — Это ставит под сомнение достоверность и других документов, предоставленных исполнителем. В любой случае, окончательное заключение по факту ощенившейся биркованной собаки, которая по документам умерщвлена, может предоставить комитет городского обустройства администрации города Иркутска после тщательной проверки».

Напомним, согласно областному закону, безнадзорных животных отлавливают специализированные организации на основании муниципальных контрактов, заключенных с местными администрациями. Животных содержат в приютах и питомниках тридцать дней, в течение которых проводят мероприятия по профилактике и лечению болезней, в том числе вакцинацию против бешенства, а также биркование и стерилизацию (кастрацию). После это животное снова отпускают на улицу. В марте 2017 года комитет городского обустройства заключил муниципальный контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных с питомником «К-9». Контракт исполнен.