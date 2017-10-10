Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы беспокоят омичей

Со 2 по 8 октября 8809 жителей Омской области обратились к врачам из-за ОРВИ, что примерно на 1,5 тысячи человек меньше, чем неделей ранее.

В большинстве случаев причиной недомогания являлись вирусы негриппозной этиологии — риновирусы и вирусы парагриппа. Вирусы гриппа, по данным ведомства, на территории Омска и области не циркулируют.

В то же время, в регионе продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Вакцину поставили уже более полумиллиона человек, около половины из которых — дети.