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17:08 (мск), источник: СуперОмск

Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы беспокоят омичей

В ведомстве подсчитали количество заболевших ОРВИ за прошлую неделю.

Со 2 по 8 октября 8809 жителей Омской области обратились к врачам из-за ОРВИ, что примерно на 1,5 тысячи человек меньше, чем неделей ранее.

В большинстве случаев причиной недомогания являлись вирусы негриппозной этиологии — риновирусы и вирусы парагриппа. Вирусы гриппа, по данным ведомства, на территории Омска и области не циркулируют.

В то же время, в регионе продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Вакцину поставили уже более полумиллиона человек, около половины из которых — дети.

Охват населения профилактическими прививками составил по региону 26,4%.

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