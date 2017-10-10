Киностудию «Узбекфильм» снова ждет реорганизация
«Узбекфильм» и «Киностудия
«Узбекфильм» и «Киностудия
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана намерено реорганизовать «Узбекфильм», а также Киностудию
Эти меры предусмотрены разрабатываемым сегодня постановлением «О дальнейшем совершенствовании деятельности объектов кинематографии Национального агентства «Узбеккино».
В документе предлагается реорганизовать акционерное общество «Узбекфильм» и общество с ограниченной ответственностью «Киностудия
Кроме того, правительство предлагает создать государственное унитарное предприятие «Студия мультипликационных фильмов» с его размещением в здании бывшего цеха обработки пленки «Узбекфильма» и установлением нулевой ставки арендной платы.
Напомним, что в течении ближайших пяти лет Узбекистан намерен значительно повысить объемы снимаемой кинопродукции. Так, например, в 2018 году государство планирует профинансировать съёмки 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.
Кроме того, в будущем году госбюджет выделит средства на создание 20 частей документальных,
При этом важно, что отдельной строкой проходит обязательное создание короткометражных фильмов и детских юмористических киножурналов общим объемом 10 часов, созданных молодежью.
Под эти объемы в Ташкенте начато создание суперсовременного кинопроизводственного комплекса на действующей базе национального агентства «Узбеккино».