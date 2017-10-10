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13:01 (мск), источник: Sputnik

Киностудию «Узбекфильм» снова ждет реорганизация

«Узбекфильм» и «Киностудия научно-популярных и документальных фильмов» реорганизуют в госпредприятия, также в следующем году будут сняты 20 фильмов и 15 мультфильмов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана намерено реорганизовать «Узбекфильм», а также Киностудию научно-популярных и документальных фильмов, сообщает корреспондент Sputnik.

Эти меры предусмотрены разрабатываемым сегодня постановлением «О дальнейшем совершенствовании деятельности объектов кинематографии Национального агентства «Узбеккино».

В документе предлагается реорганизовать акционерное общество «Узбекфильм» и общество с ограниченной ответственностью «Киностудия научно-популярных и документальных фильмов» путем преобразования их в государственные унитарные предприятия в рамках установленного законом порядка. При этом последняя организация будет переименована в «Студию документальных фильмов».

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Кроме того, правительство предлагает создать государственное унитарное предприятие «Студия мультипликационных фильмов» с его размещением в здании бывшего цеха обработки пленки «Узбекфильма» и установлением нулевой ставки арендной платы.

Напомним, что в течении ближайших пяти лет Узбекистан намерен значительно повысить объемы снимаемой кинопродукции. Так, например, в 2018 году государство планирует профинансировать съёмки 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.

Кроме того, в будущем году госбюджет выделит средства на создание 20 частей документальных, научно-популярных, учебно-методических фильмов, киноальманахов, киножурналов, в 2019 году — 25 и с 2020 года — 30. Не останется в стороне и мультипликация — в 2018 году государство оплатит производство 15 мультфильмов, а с 2022 года — по 50 ежегодно.

При этом важно, что отдельной строкой проходит обязательное создание короткометражных фильмов и детских юмористических киножурналов общим объемом 10 часов, созданных молодежью.

Под эти объемы в Ташкенте начато создание суперсовременного кинопроизводственного комплекса на действующей базе национального агентства «Узбеккино».

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