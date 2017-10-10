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14:24 (мск), источник: ТАСС

Передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ

Об этом сообщил президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов, не уточнив точную дату начала выхода программы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ. Об этом сообщил во вторник продюсер передачи, президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов на свой странице в сети Facebook.

Программа «Жди меня» больше не будет выходить на Первом канале. Ее новым домом станет НТВ.
Александр Любимов
Президент телекомпании «ВИDgital»

По словам Любимова, за время выхода передачи в эфир «удалось найти более 200 тыс. человек».

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«Приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ. В этом основная причина перехода “Жди меня” на другой федеральный канал, — написал Любимов. — Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился».

«Жди меня» выходит на российском телевидении с 1998 года, ее производством занималась телекомпания «ВИД», сменившая в октябре название на «ВИDgital».

В разное время передачу вели Игорь Кваша (1998−2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев и Ксения Алферова, Александр Галибин. Последний выпуск программы вышел в эфир 1 сентября 2017 года.

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