Передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ
Об этом сообщил президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов, не уточнив точную дату начала выхода программы.
Об этом сообщил президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов, не уточнив точную дату начала выхода программы.
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ. Об этом сообщил во вторник продюсер передачи, президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов на свой странице в сети Facebook.
Программа «Жди меня» больше не будет выходить на Первом канале. Ее новым домом станет НТВ.
По словам Любимова, за время выхода передачи в эфир «удалось найти более 200 тыс. человек».
«Приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ. В этом основная причина перехода “Жди меня” на другой федеральный канал, — написал Любимов. — Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился».
«Жди меня» выходит на российском телевидении с 1998 года, ее производством занималась телекомпания «ВИД», сменившая в октябре название на «ВИDgital».
В разное время передачу вели Игорь Кваша (1998−2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев и Ксения Алферова, Александр Галибин. Последний выпуск программы вышел в эфир 1 сентября 2017 года.