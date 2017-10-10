Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ. Об этом сообщил во вторник продюсер передачи, президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов на свой странице в сети Facebook.

Программа «Жди меня» больше не будет выходить на Первом канале. Ее новым домом станет НТВ. Александр Любимов Президент телекомпании «ВИDgital»

По словам Любимова, за время выхода передачи в эфир «удалось найти более 200 тыс. человек».

«Приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ. В этом основная причина перехода “Жди меня” на другой федеральный канал, — написал Любимов. — Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился».

«Жди меня» выходит на российском телевидении с 1998 года, ее производством занималась телекомпания «ВИД», сменившая в октябре название на «ВИDgital».