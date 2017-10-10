Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление - СМИ
СМИ: Польские полицейские издевались над украинкой
Утяшева показала в Вероне платье с глубоким декольте - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Большинство калининградцев отказываются от детских площадок во дворах

Большинство жителей отказываются от установки детских площадок при реконструкции дворов. Об этом рассказал глава Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда во вторник, 10 октября.

Источник: Калининград.Ru

По его словам, в 2017 году проходит ремонт 28 дворовых территорий. При этом только 12 домов захотели установить площадку.

— Да, люди отказываются. Мы должны руководствоваться решением собственников, если они его приняли. Сложно сказать почему. В проект входили разные объекты: лавочки, урны, парковки, освещение, — рассказал Ярошук.

Он также отметил, что работы на всех объектах находятся в завершающей стадии. Некоторые подрядчики допустили отставание от графика, но это произошло, как заверил мэр, по объективным причинам.

В марте власти Калининграда утвердили адресный перечень дворов, которые отремонтируют в 2017 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». В список попали 28 территорий вокруг 58 домов. Деньги выделяют из федерального, регионального и местного бюджетов при софинансировании собственников.

В общей сложности на реализацию проекта предусмотрено 190 млн рублей. Из них 107,1 млн — из федерального бюджета, 62,9 млн — из регионального и 20 — из городского.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Маленькая Венеция»: как и почему затопило несколько посёлков под Зеленогра
Ярошук: Большинство калининградцев отказываются от детских площадок во двор
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана Чумака
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
В российских школах введут обязательные уроки шахмат
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь