Ярошук: Большинство калининградцев отказываются от детских площадок во дворах

Источник: Калининград.Ru

По его словам, в 2017 году проходит ремонт 28 дворовых территорий. При этом только 12 домов захотели установить площадку.

— Да, люди отказываются. Мы должны руководствоваться решением собственников, если они его приняли. Сложно сказать почему. В проект входили разные объекты: лавочки, урны, парковки, освещение, — рассказал Ярошук.

Он также отметил, что работы на всех объектах находятся в завершающей стадии. Некоторые подрядчики допустили отставание от графика, но это произошло, как заверил мэр, по объективным причинам.

В марте власти Калининграда утвердили адресный перечень дворов, которые отремонтируют в 2017 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». В список попали 28 территорий вокруг 58 домов. Деньги выделяют из федерального, регионального и местного бюджетов при софинансировании собственников.