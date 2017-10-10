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13:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге коммунальщики вернули жительнице 4000 рублей

После жалобы депутату ЗакСо.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге управляющая компания приписывала одной из жительниц десятки кубов воды, при этом ссылаясь на несуществующие законы. Вывести коммунальщиков на чистую воду горожанке помог депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

О произволе обслуживающей компании Светлана Соколова рассказала парламентарию в ходе личного приема. С 2003 года женщина отказалась от центрального горячего водоснабжения, поставив на трубу заглушку и установив квартире водонагреватель. Водоотведение она оплачивала в объеме потребленной холодной воды.

Но с января 2017-го в квитанциях екатеринбурженки появились солидные суммы за водоотведение, которые не зависели от объема потребленной холодной воды. К примеру, если воды было потрачено два куба, то в строке «водоотведение» значились 27 кубов.

«Светлана Ивановна обратилась с проблемой в свою управляющую компанию, но та никаких разъяснений ей не предоставила. Тогда жительница пошла в мою приемную. Оперативно был направлен депутатский запрос в управляющую компанию ЖКХ с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию», — рассказал «Уралинформбюро» Евгений Зяблицев.

В ответном письме УК, пытаясь убедить депутата в своей правоте, ссылалась на якобы произошедшие изменения в законодательстве и приводила цитаты из несуществующих документов.

Евгений Зяблицев направил запрос в региональный Департамент государственного жилищного и строительного надзора. После чего обслуживающая организация сделала для Светланы Соколовой перерасчет.

Коммунальщики вернули женщине 4000 рублей.

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